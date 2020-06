Due multe in Piazza Ghiaia per violazione norme anti-covid

Da oggi ci saranno due assembramenti in meno in Piazza Ghiaia (leggi): la Polizia Municipale ha multato due commercianti per il mancato rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

“Abbiamo chiesto ad ambulanti e clienti di aiutarci ad aiutare. Stamattina in Ghiaia la stragrande maggioranza dei presenti lo ha fatto. Qualcuno però non ha ancora capito l’importanza di collaborare nel rispettare le disposizioni. Per questo due ambulanti sono stati sanzionati dalla Polizia Locale per infrazione delle norme anti covid a tutela delle persone.”

Lo scrive l’assessore al commercio Cristiano Casa sulla sua pagina Facebook.