Due nuovi numeri dell’ASL per avere informazioni e segnalare sul Coronavirus

L’Azienda USL di Parma ha attivato due nuovi numeri per i cittadini, uno per avere informazioni e l’altro per segnalare eventuali transiti e soste negli ultimi 14 giorni nelle zone di contenimento (zone rosse) o a rischio epidemico.

I due nuovi numeri sono: 0521 396436 per avere informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la diffusione; 339 6862220 per segnalare al Dipartimento di sanità pubblica se negli ultimi 14 giorni si è transitato e sostato nelle zone quali il Basso lodigiano o la provincia di Padova.

Questi due nuovi numeri si aggiungono al numero verde 800 033 033 messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per informazioni da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.