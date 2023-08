Due pluripregiudicati denunciati al San Leonardo

Nell’ambito delle attività di presidio e di controllo del territorio a tutela della legalità e del decoro urbano, con particolare riguardo al quartiere San Leonardo ed alla zona della stazione ferroviaria, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato in via Trento il mezzo che nei giorni scorsi si era dileguato dopo aver provocato un incidente tra via Palermo e via Trieste.

Grazie all’attività di indagine portata avanti dagli uomini di via del Taglio è stato, infatti, possibile rintracciare e fermare il veicolo.

Dai controlli a carico delle due persone a bordo del mezzo è emerso che si tratta di due pluripregiudicati, un italiano e uno straniero. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi da scasso che sono stati immediatamente sequestrati.

I due sono stati denunciati a piede libero per la fuga in occasione del sinistro e per gli strumenti da scasso di cui erano in possesso.