Due progetti Parmensi tra i selezionati da Fondazione Italia Patria della Bellezza

Fondazione Italia Patria della Bellezza ha annunciato i vincitori del bando 2022, giunto alla sua seconda edizione, volto a promuovere la bellezza e il talento italiano nelle sue differenti declinazioni.

Un premio a sostegno di progetti culturali di varia natura su tutto il territorio italiano, per affiancarli e supportarli nel comunicare la bellezza, intesa nella sua accezione più ampia e universale: arte, turismo, storia, cura del paesaggio, creatività e design, ricerca scientifica e tecnologica, patrimonio agroalimentare ed eccellenze manifatturiere.

Il bando ha visto la partecipazione di 140 progetti da tutta Italia. Tra questi sono stati selezionati i 4 vincitori diretti, a cui si aggiungono le iniziative scelte per i 3 premi speciali promossi da importanti realtà come Gruppo Montenegro, Luxottica e IGP Decaux, e i 13 progetti “adottati” pro-bono dalle agenzie di comunicazione.

Tra i progetti selezionati dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza due progetti Parmensi hanno ottenuto il patrocinio: Lost Festival – Fondazione Franco Maria Ricci, nato per portare al Labirinto della Masone la contemporaneità attraverso performance musicali, dove il focus è l’esperienzialità emozionante, ottenuta grazie alla sperimentazione artistica ed espressiva frutto dell’innovazione culturale, data dall’ibridazione dei linguaggi che si fondono sia con la location che con la selezione artistica, e Verdi OFF 2.0 – Fondazione Teatro Regio di Parma, una rassegna di appuntamenti che, attraverso spettacoli e progetti incentrati su musica, teatro e danza, coinvolge gratuitamente un pubblico ampio e di ogni età, che spesso non è mai stato in teatro: famiglie, giovani, bambini, coloro che si trovano in luoghi di cura, istituti di reclusione o che comunque vivono situazioni sociali di maggiore difficoltà.