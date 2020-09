Due quadri di Vittorio Ferrarini per il reparto del Maggiore dedicato alla cura dell’ictus

Due nuove tele donate da Vittorio Ferrarini all’Ospedale Maggiore. Quadri materici, dai colori decisi – sui rosso-arancio dei fuochi d’artificio, al verde e blu delle ninfee – che sono stati consegnati questa mattina dal pittore all’Azienda ospedaliero-universitaria per abbellire i corridoi freschi di pittura del reparto di Stroke Care per la cura dell’ictus, di cui è responsabile Umberto Scoditti. Il reparto è infatti stato recentemente trasferito nei locali al 6° piano della Torre delle Medicine per migliorare gli spazi e rendere più funzionale i percorsi di cura per i professionisti e per i pazienti.

Una donazione che potremmo definire a “chilometro zero” in quanto Vittorio Ferrarini, oltre ad averli dipinti dietro espressa richiesta di Ermanno Albertelli, ha voluto appenderli personalmente, affidandoli ad Umberto Scoditti e alla coordinatrice infermieristica Paola Valenti e soprattutto ai pazienti che frequenteranno quei locali.

“L’arte deve essere a disposizione di tutti – ha dichiarato Vittorio Ferrarini -. Io dipingo sperando che i miei quadri possano portare il bello o quanto meno colore in un ambiente di cura. E questa donazione è frutto dell’amicizia con Ermanno Albertelli che l’ha voluta dedicare al reparto di Umberto Scoditti”.

“Un sentito ringraziamento ad entrambi – ha affermato Umberto Scoditti affiancato da Paola Valenti – per questi due dipinti che rendono più accoglienti i nostri nuovi locali dell’area Stoke”. Alle loro parole si è unito il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi “Le donazioni di Vittorio Ferrarini rappresentano una lunga tradizione in questo ospedale e visto che abbellire i luoghi di cura è un nostro obiettivo, accogliamo sempre con piacere Vittorio che ogni anno rinnova questa tradizione”.