Due straordinari narratori a “Musica in Castello”: Stefano Massini e Federico Buffa

Giugno a “Musica in Castello” si chiude con altre eccellenze della musica, ma anche del mondo artistico tout court.

Due le serate evento in programma nell’ultima settimana del mese per la storica rassegna, organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps, che quest’anno celebra la sua ventiduesima edizione. La prima, in collaborazione con il Festival della Parola e con Avis Fontanellato, mercoledì 25 giugno, alle 21.30, al Labirinto della Masone di Fontanellato (PR), riproporrà al pubblico una speciale produzione commissionata nel 2022 proprio dal Festival della Parola nel 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e ripresa stavolta per il 50° anniversario della sua morte. In scena nell’emozionante omaggio a Pasolini “A Pà” il pluripremiato drammaturgo, scrittore e narratore Stefano Massini, che con il suo indubbio carisma interpretativo racconterà aspetti salienti della vita personale ed artistica del poeta corsaro, tra gli intellettuali più influenti del Novecento e attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni Settanta; parole che si intrecceranno, in un mirabile “oratorio” teatral musicale, a canzoni scritte dallo stesso Pasolini o a lui dedicate (“A Pà”, che dà il titolo allo spettacolo, è, infatti, un brano di Francesco De Gregori), interpretate da Elena Pau, voce solista, nell’arrangiamento di Alessandro Nidi che accompagnerà al pianoforte, insieme all’orchestra d’archi della Filarmonica di Parma.

Giovedì 26 giugno la rassegna si trasferirà, invece, a Campagnola Emilia (RE) per un altro evento di “teatro canzone”. Protagonista all’Arena Estiva di via Baccarini, alle 21.30, sarà Federico Buffa, giornalista, volto noto di Sky ma anche trascinante “narratore”, che porterà lo spettacolo “L’ultima partita”: un’insolita intervista teatrale condotta dall’attore e musicista Marco Caronna, con l’accompagnamento al pianoforte di Valter Sivilotti, che darà occasione a Buffa di rispondere a domande originali e raccontare, tra immagini e canzoni, storie esemplari di sport, di figure di atleti che hanno usato il gioco per scrivere nuove regole, accogliendo sfide ben oltre i recinti di un campo, di un cronometro o di un canestro.

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo la serata del 25 giugno si svolgerà ugualmente al Labirinto della Masone, mentre quella del 26 giugno avrà luogo presso la Sala 2000 Centro Sociale Polivalente.

“Musica in Castello” è organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni che ospitano gli eventi.

Per il programma completo della rassegna www.musicaincastello.it