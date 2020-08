Dumbo cerca casa

Dumbo ha compiuto 2 anni, è uno spilungone ma comunque di taglia media, sano e sterilizzato. Dumbo ha un carattere molto diffidente verso le persone, e ha bisogno di tanto tempo per acquisire fiducia verso qualcuno. Per questo ha bisogno di un’ADOZIONE CONSAPEVOLE, con lui servono persone pazienti e amorevoli. Ha comunque imparato a giocare e gli basta una palla per essere felice. Con i suoi simili e con i gatti è compatibile e sa stare anche da solo. Anche in casa è educato, non sporca e non fa guai e sa andare al guinzaglio.

Dumbo si trova a Roma e si affida, chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con gi affidatari nel tempo.

PER INFO: scrivere ad ambraegiulia@gmail.com

oppure scrivere un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267