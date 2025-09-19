Duomo di Colorno – Inaugurazione dell’organo restaurato

Sabato 20 settembre, alle ore 21, nel Duomo di Santa Margherita verrà inaugurato il restauro dell’organo.

Dopo un momento liturgico presieduto dal vicario generale della diocesi don Stefano Rosati, già prevosto di Colorno, è previsto un concerto diviso in due parti.

Inizierà per primo l’organista titolare, maestro Stefano Melani, accompagnato dal Coro dei 500, diretto da Filippo Allodi, saranno eseguiti brani di Lorenzo Perosi.

Nella seconda parte del concerto sarà protagonista la Corale San Pio X di Soragna, diretta dal maestro Massimo Reggiani, che alternerà la direzione del coro dall’alto della cantoria al suono dell’organo, verranno eseguiti brani di Handel, Rinck, Mozart, Beethoven, Frisina, Perosi.

Interverrà anche l’organaro Daniele Michelotto, che relazionerà sui lavori di restauro eseguiti.

L’organo che é stato restaurato fu costruito dalla ditta di Gaetano Cavalli di Lodi, che aveva una fabbrica anche a Parma, nel 1893, ha millequattrocentoventuno canne; sostituì un precedente strumento costruito da Andrea Montesanti di Mantova nel 1786, trasferito nella chiesa di Gainago.

Nella seconda metà del Novecento, quando lo strumento era ancora funzionante, organista titolare del Duomo fu il maestro Giovanni Calestani, accompagnato al violino nelle celebrazioni dal professor Vincenzo Ferrarini, due musicisti colornesi ben presenti nella memoria della comunità.

L’inaugurazione del restauro si inserisce nel contesto delle celebrazioni del V Centenario della Dedicazione del Duomo (1525 – 2025).

Giovedì 25 settembre, alle ore 18, l’apertura della rassegna organistica “Festival Serassi 2025”, eccezionalmente, si terrà in Duomo con all’organo il maestro Paolo Bottini e il tenore Luca Bodini.

Gli altri appuntamenti della rassegna, le domeniche 28 settembre, 5 e 12 ottobre, si svolgeranno sempre a Colorno, con inizio alle ore 18, nella Chiesa ducale di San Liborio, con protagonista l’ imponente organo Serassi del 1796.

L’inaugurazione e i concerti, anche quelli del Festival Serassi, sono ad ingresso libero.