Durante un controllo in via Savani, aggredisce i carabinieri per liberarsi della droga: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 27 giugno, una pattuglia della Sezione Radiomobile, impiegata in servizio perlustrativo per le strade cittadine, notava, in un bar di via Savani, alcuni giovani ivi presenti in atteggiamenti sospetti.

Nella circostanza, alcuni di questi giovani si sono dimostrati subito collaborativi durante il controllo di polizia mentre, uno di questi iniziava ad agitarsi, minacciando di autolesionarsi. Il giovane, successivamente identificato in un 38enne tunisino, di scatto, correva verso un corridoio antibagno posto all’interno del locale, aprendo repentinamente la porta. In quel frangente, riusciva a gettare un involucro all’interno del water ivi presente per poi tirare lo sciacquone. I militari, subito intervenuti, riuscivano a spostarlo e a recuperare, immediatamente, circa 10 grammi di hashish, verosimile contenuto parziale dell’involucro buttato poco prima dal 38enne.

Lo stesso tentava di scappare ma veniva prontamente bloccato dai militari che lo immobilizzavano al fine di portarlo in caserma.

Il tunisino veniva, quindi, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della città ducale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma