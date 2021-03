E’ fidentina la gelateria emergente 2021 per il Gambero Rosso

A soli nove mesi dall’apertura, il giovane gelatiere Gian Luca Cavi titolare di Magritte – Gelati al cubo di Fidenza, riceve il premio Gelatiere Emergente 2021.

La gelateria debutta nella Guida Gelaterie d’Italia 2021 del Gambero Rosso, ricevendo due degli ambiti coni.Il 24 Marzo, Giornata Europea del Gelato Artigianale, è stata presentata la Guida Gelaterie d’Italia 2021 del Gambero Rosso.

In tale occasione Gian Luca Cavi, titolare della gelateria fidentina Magritte – Gelati al cubo, ha ricevuto il premio di Gelatiere Emergente 2021. Cavi si dice “Felice di questo importante riconoscimento, stimolo per un continuo e quotidiano miglioramento”.

Magritte – Gelati al cubo, che sarà presente sulla prestigiosa Guida, ha inoltre ottenuto due coni Gambero Rosso, ambito riconoscimento del settore. A tal proposito Cavi commenta “Ringraziamo Gambero Rosso per l’attenzione riposta nei confronti della nostra realtà, aperta da soli nove mesi”.

Magritte – Gelati al cubo infatti è stata inaugurata lo scorso Luglio 2020, nel cuore di Fidenza. Si tratta del contenitore di sogni e idee di Gian Luca Cavi, il giovane gelatiere appassionato d’arte e di scrittura che dopo aver studiato con maestri importanti come Simone De Feo e Manuele Presenti, ha deciso di intraprendere un proprio percorso autonomo.

Nel laboratorio sito al civico 72 di via Cavour, Gian Luca si dedica alla produzione di un gelato estremamente contadino, riponendo sempre la massima attenzione sulla ricerca di materie prime. Questo metodo di lavoro garantisce quotidianamente la possibilità di mantenere uno stretto contatto e sinergia con piccole produzioni artigianali, in modo tale da diffondere, in ogni momento, un messaggio etico, trasparente e sostenibile. Per questo motivo, il laboratorio di Magritte è un ambiente dinamico e versatile dove gusti, sapori e proposte variano seguendo cicli di stagionalità e reperibilità.A tal proposito, Cavi mensilmente propone il “Cubo del Mese”, ossia un tema sviluppato in tre gusti, come percorso di degustazione.

“Come il vento tra i Mandorli” è il tema proposto per Marzo 2021, un’ode alle prime fioriture primaverili, contestualizzate in tre differenti situazioni. I tre gusti sviluppati sono “Sole a Siracusa”: gelato di crema alle mandorle variegato con salsa di limone Femminello; Tangeri Souk: sulla via delle spezie, un gelato di mandorla e cannella; “Bacio mandorlato”: un gelato di mandorle e cioccolato fondente, variegato con mandorle tostate Cavi si definisce promotore di un gelato di territori: custode di una storia, privo del superfluo.