† E Gesù disse: “Voi siete Dio in Dio” [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

TeoDaily – Introduzione e prologo del Vangelo (immaginario) secondo Andrea

E Gesù, seduto all’ombra di un sicomoro, parlava a coloro che lo ascoltavano: “Non vi meravigliate se vi dico che siete più di ciò che vedete con gli occhi. Perché voi siete respiro nel respiro di Dio, e Dio è respiro nel vostro respiro.”

Una donna gli chiese: “Maestro, dicono i sacerdoti che il Regno di Dio sarà aperto ai giusti quando lasceranno questa vita e saliranno nei cieli. Dimmi, è così che dobbiamo attendere?”

Gesù rispose: “Chi cerca il Regno non guardi in alto come se Dio fosse lontano, né pensi che la sua dimora sia rinchiusa oltre le stelle. Chi cerca il Regno fuori di sé, brancola nel buio e troverà solo ombre. Chi invece scava nel suo cuore, troverà un trono più alto del cielo e più vasto della terra. Scoprirà che voi siete dimora in Dio. E in quel mare divino siete gocce d’acqua che non possono separarsi dal mare, siete onde della sua stessa essenza. Chi vive nell’amore già partecipa dell’essere stesso di Dio. E’ Dio in Dio. E come il fuoco non si distingue dalla sua fiamma, così voi siete già avvolti nella sua stessa vita. Siete scintille dell’incendio eterno di Dio: non portate la luce, voi siete luce.

Non temete quindi la vostra piccolezza, perché ogni granello di polvere conosce il segreto dell’universo: essere parte del Tutto senza mai smettere di essere se stesso.”

VANGELO SECONDO ANDREA

Pietro gli disse con timore: “Maestro, se noi siamo in Dio e Dio in noi, non rischiamo forse di confondere l’uomo con l’Eterno?”

E Gesù gli rispose: “Pietro, non confondere è proprio vedere l’unità. Chi teme di essere Dio perde la sua umanità; chi accoglie di essere in Dio, scopre la sua vera umanità.”

Allora Giovanni, con gli occhi colmi di luce, disse: “Maestro, ora comprendo: non è superbia dire ‘sono in Dio’, è verità. E non è illusione dire ‘Dio è in me’, è amore.»

E il silenzio cadde tra i presenti come un manto di pace, e ciascuno sentì nel cuore la vibrazione dell’Eterno.

Andrea Marsiletti

TEODAILY