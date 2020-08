E’ il senatore Campari il politico parmigiano più seguito su Facebook in questa estate 2020

Quali sono le pagine Facebook (NB: non i profili) dei politici e amministratori parmigiani più seguiti in questa estate 2020?

Lo rivela direttamente Facebook rendendo pubblico il numero delle interazioni settimanali, che è l’unico parametro oggettivo e confrontabile per valutare la potenzialità comunicativa e penetrativa di una pagina (le interazioni sono un numero dato dalla sommatoria di condivisioni + like + commenti + altro).

In queste settimane d’estate tutte le pagine Facebook dei politici e sindaci parmigiani hanno perso seguito, per varie ragioni: perchè i politici postano di meno (ci sono meno notizie e meno attività amministrativa), perchè i politici e i loro utenti sono in vacanza e quindi distratti, giustamente, da altro. Durante il lockdown si arrivò a numeri impressionanti (leggi: Sono tempi di Coronavirus, sono tempi che cambiano: i sindaci Pizzarotti, Massari e Stocchi più seguiti su Facebook dei Ministri della Repubblica).

Calano tutti, eccetto uno: il senatore della Lega Maurizio Campari, che fa il botto!

Con post su tematiche nazionali, per lo più su sbarchi e covid, il parlamentare del Carroccio, con 94.900 interazioni alla settimana, straccia i tre politici che nell’ultimo anno erano sempre stati sul podio, ovvero il sindaco di Parma Federico Pizzarotti (di norma stabile intorno alle 100.000 interazioni, ma in queste settimane pari a 12.500), il sindaco di Fidenza Andrea Massari (12.400) e il sindaco di Colorno Christian Stocchi (6.800).

Staccati o staccatissimi tutti gli altri parlamentari, sindaci e assessori del Comune di Parma…

In questo campionato d’agosto non c’è stata partita.

Andrea Marsiletti