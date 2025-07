“E la felicità, prof?” apre Ermo Colle 2025: quando il teatro entra in classe (e nella vita)

Una scuola, un professore, ventinove studenti e una domanda che spiazza: si può insegnare la felicità? Parte da qui la 24ª edizione di Ermo Colle – Palio Poetico Teatrale Musicale, che martedì 29 luglio alle 21.15 inaugura la sua nuova stagione a Lesignano De’ Bagni con uno spettacolo che promette di far riflettere e commuovere.

Sarà il Parco dei Barboi di Rivalta a ospitare l’apertura dell’edizione 2025 di Ermo Colle, festival poetico, teatrale e musicale giunto alla sua 24ª edizione. L’appuntamento è per martedì 29 luglio alle ore 21.15 (ingresso a offerta libera). In scena “E la felicità, prof?”, intenso monologo tratto dall’omonimo romanzo di Giancarlo Visitilli (Einaudi, 2012), portato sul palco da Luigi D’Elia con la regia dello stesso Visitilli insieme a Riccardo Spagnulo. La produzione è firmata Teatri di Bari.

Lo spettacolo, ambientato durante l’ultimo anno scolastico, racconta l’esperienza di un professore di lettere alle prese con una classe di 29 adolescenti, con le loro inquietudini, sogni, paure e il loro inafferrabile bisogno di senso. Il filo conduttore è la parola “felicità”: un tema spiazzante, forse troppo ingombrante per i programmi ministeriali, ma impossibile da ignorare nel quotidiano di chi insegna e cresce assieme ai ragazzi.

Con una scrittura che alterna leggerezza e profondità, lo spettacolo si interroga su domande urgenti e universali: la scuola può essere un luogo in cui si impara ad essere felici? Cosa può fare un insegnante di fronte al peso della responsabilità educativa? E ancora: si può insegnare qualcosa senza mettersi in discussione, senza scoprire un po’ di sé stessi?

Il monologo di D’Elia – intenso, vibrante, mai retorico – costruisce un ponte tra le generazioni e apre una riflessione sul ruolo della scuola come spazio di umanità, non solo di istruzione. Il pubblico sarà invitato a restare anche dopo la fine dello spettacolo per “A tu per tu con il Teatro”, un momento di dialogo con la compagnia, in cui attori, registi e spettatori si confronteranno sulle tematiche affrontate e sul lavoro teatrale.

In caso di maltempo, l’evento si terrà alla Sala Civica di piazza San Michele 2 a Lesignano De’ Bagni.

Il festival è promosso dall’Associazione Ermo Colle aps, il festival si conferma anche nel 2025 come uno dei più vivaci appuntamenti culturali dell’estate parmense, con un cartellone che intreccia teatro, poesia e musica nei luoghi più suggestivi del territorio.

Ermo Colle 2025 è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, di Fondazione Cariparma, dell’Unione Pedemontana Parmense e di numerosi Comuni e realtà locali. Importanti anche le collaborazioni culturali, tra cui quelle con il Festival Voci dell’Anima di Rimini, Teatro del Tempo, Festival della Parola e Associazione Libera – Coordinamento di Parma.

Per informazioni: mob. +39 342 137 0224; www.ermocolle.eu