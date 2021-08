E’ morto anche il fidentino Mbacke Ahmet Thioune nell’incidente di Parola

Dopo Omar e Bilal è morto anche Mbacke Ahmet Thioune, il terzo ragazzo a bordo dell’auto che si è schiantata a Parola all’alba del 16 agosto scorso.

“Le sue condizioni erano apparse subito disperate e, nonostante questo, i medici e gli infermieri hanno letteralmente fatto l’impossibile per ribaltare un quadro clinico gravissimo.” Lo scrive il sindaco di Fidenza Andrea Massari. “Sono stato informato ogni giorno e mentirei se non dicessi di aver sentito un carico di dolore enorme in ogni sillaba pronunciata dai medici, che desidero ringraziare per la loro abnegazione e per aver battuto tutte le strade della scienza per riconsegnare alla vita un giovanissimo di soli 19 anni che non meritava di andare così.”