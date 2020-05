E’ morto Giuseppe Costella, politico di punta della montagna parmense. Il ricordo di Daffadà

E’ morto all’età di 80 anni, Giuseppe Costella, da giorni era ricoverato in ospedale per Coronavirus.

E’ stato sindaco di Borgotaro dal 1972 al 1985, consigliere regionale e provinciale.

E’ stato uno degli esponenti della Democrazia Cristiana parmense più autorevoli.

__

Il consigliere regionale Matteo Daffadà lo ricorda così:

Caro Giuseppe,

oggi per me è un giorno difficile, più difficile degli altri. Ci conosciamo da tantissimi anni. Dalla gioventù bellissima che ho passato con il tuo Angelo, mai dimenticato amico, compagno di scuola, di scout, di basket e di vita.

Ci siamo conosciuti meglio quando tu, Pierluigi e Salvatore mi avete preso sotto la vostra ala e iniziato alla vita politica. Tanta acqua sotto i ponti. Tante bellissime pagine. Qualche sberla. Tanti momenti insieme. L’amore per la tua valle, per il tuo Borgo, l’amore per i borgotaresi, e per i nostri di Londra e di New York, tu che hai fatto orgogliosamente l’emigrante.

Per tutti noi sei il Sindaco.

E poi gli ultimi tre mesi. Appena candidatomi, ti sei messo al mio fianco. Forse per rivivere un’avventura che ti aveva portato a rappresentarci in Regione nel 1985 e nel 1990. Abbiamo passato giorni eccezionali, rivisto persone che erano anni che non vedevamo. Mi hai trasmesso un entusiasmo, una carica che pochi potevano darmi. Mi hai dimostrato il carattere che nella vita il play dei Diavoli Rossi ha avuto. Mai pessimista. Mai stanco. Mai domo.

E con te siamo arrivati al traguardo. Sapevamo quanto fosse difficile. Ma abbiamo corso, combattuto e onorato la nostra maglia, la nostra montagna, come tu hai sempre fatto. E questo lo porterò sempre con me. Onorare la nostra terra e pensare sempre a quello che si può fare per la nostra gente. Non sentirsi mai arrivati. Mai mollare.

Oggi vai a trovare Angelo e insieme continuate a pensare a noi, che ne abbiamo tanto bisogno.

Grazie Sindaco

Ciao Amico