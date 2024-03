E’ online il sito perlavalbaganza.it

Abbiamo il piacere di annunciarvi che è on-line il sito:

www.perlavalbaganza.it

Realizzato dallo Studio Guidotti, editore della rivista “Per la Val Baganza”, il numero unico del Centro Studi della Val Baganza.

Il sito rappresenta un vero e proprio archivio digitale della Valle, gratuito e consultabile in tutto il mondo.

Sono infatti pubblicati, in versione digitale sfogliabile, gli ultimi 20 numeri di “Per la Val Baganza”, dal 2004 al 2023, quasi 7.000 pagine di cultura di Valle digitalizzate e messe a disposizione di tutti.

Inoltre è possibile consultare l’indice generale della rivista dall’anno 1977 all’anno 2023 e fare ricerche nominali.

Una pagina del sito è dedicata alla storia del Centro Studi della Val Baganza, ideato da don Antonio Moroni nel 1973 e attualmente presieduto dal Pietro Bonardi; una realtà che da 50 anni si prodiga per la ricerca e la diffusione della cultura di Valle, realizzando oltre all’annuario Per la Val Baganza, una serie di pubblicazioni monografiche “I Quaderni della Val Baganza”, il calendario “Valbaganzario o della Val Baganza il calendario” e promuovendo una serie di incontri culturali come: “I Duepomeriggi” e “Che ne è della cultura in Val Baganza?”.

Il sito è completato dalle sezioni: “I Comuni della Val Baganza” e “Le Pro Loco della Val Baganza” in cui è possibile trovare i riferimenti e la geolocalizzazione su base Google Maps dei 6 Comuni (Berceto, Calestano, Terenzo, Felino, Sala Baganza, Collecchio) e delle 5 Pro Loco operative nella Valle (Berceto, Calestano, Felino, Sala Baganza, Collecchio).

Il sito ha il patrocinio non oneroso dei 6 Comuni della Valle ed è stato realizzato grazie al contributo di varie realtà che hanno creduto nel progetto sostenendolo.

È un importante risultato per la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale, uno strumento che abbiamo intenzione di custodire e far crescere.