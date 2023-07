È un 13enne l’autore di una spaccata con tentativo di furto in una tabaccheria di via Everardo

In data 25.07.2023 una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, è intervenuta presso una Tabaccheria sita in Parma Via Everardo, in quanto alla stessa era scattato l’allarme automatico.

I carabinieri, giunti immediatamente sul luogo, hanno notato gli interni della tabaccheria completamente a soqquadro, ed un giovane uscire attraverso la vetrata della porta di ingresso del negozio mandata in frantumi, tenendo in mano una borsa di colore rosso, per poi scappare con un balzo fulmineo in direzione Viale Piacenza. Nella fuga, la persona ha gettato via la borsa, venendo dopo alcune decine di metri, raggiunto e bloccato dall’equipaggio intervenuto.

I carabinieri, quindi, recuperata anche la borsa, constatavano che la stessa conteneva tabacchi, gratta e vinci e denaro contante.

I rilievi svolti sulla scena del delitto hanno permesso di accertare che il vetro della porta di ingresso era stato infranto dalla persona fermata utilizzando la griglia in ghisa di un tombino, preso nelle immediate vicinanze del locale e che veniva trovato proprio di fronte alla porta di ingresso infranta.

La borsa ed il suo contenuto invece sono risultati rubati dall’interno dell’esercizio e riconosciuti come propri dal titolare della tabaccheria, al quale sono stati restituiti.

Al termine delle verifiche l’autore del tentato furto aggravato è risultato essere un 13enne di origine marocchina, senza famiglia a seguito in Italia, per cui al termine delle attività investigative lo stesso, non imputabile per l’età minore degli anni 14, è stato affidato ad un centro di prima accoglienza per minori e segnalato alla Procura per i Minorenni di Bologna, sia in relazione al reato commesso, che per le condizioni di disagio in cui il minore non accompagnato versa.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma