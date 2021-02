E’ uscito l’avviso pubblico per chi vuole essere nominato negli Enti del Comune di Parma

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Parma, al seguente link , l’Avviso per l’aggiornamento dell’albo dei rappresentanti comunali in organismi partecipati.

La procedura è finalizzata a raccogliere le candidature per la nomina e la designazione di Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società partecipate, ai fini dell’aggiornamento dell’apposito albo conservato e curato dalla S.O. Organismi partecipati.

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Parma, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 marzo 2021. L’Ufficio S.O. Controllo Organismi Partecipati è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al numero: 0521/218393.