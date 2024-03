E’ uscito l’ultimo numero della rivista Assaggiami

Siamo lieti di presentarvi l’ultimo numero di Assaggami Emilia Food Mag, la rivista trimestrale free-press dedicata all’eno gastronomia dell’Emilia.

La nostra avventura editoriale è partita nel 2012 e siamo arrivati a pubblicare il 47° numero!

La copertina è dedicata all’azienda di Felino “Chiari Pietro di Bianchi Fabio” con una foto che ritrae le 3 generazioni di titolari: Pietro Chiari, Bianchi Fabio e Bianchi Alessandro. All’interno abbiamo raccontato la storia di questa famiglia, conosciuta in provincia di Parma per la qualità dei prodotti che propone ai clienti, “dal 1938 una lunga storia di famiglia che parla di mangiare bene…”.

Il palinsesto prosegue con le rubriche di Assaggiami: “A tavola col Parmigiano Reggiano” con una squisita ricetta, i Musei del Cibo di Parma col Museo del Vino di Sala Baganza, il Consorzio dei Vini dei Colli di Parma con la partecipazione ad ALMA, Progetto Itaca Parma che ha ricevuto la menzione al premio Sant’Ilario, Laboratorio Aperto di Parma e Parma città creativa UNESCO per la Gastronomia con la visita in Arizona, l’azienda sperimentale Podere Stuard col progetto “Innovadiv” e per finire l’Associazione Gastronomi professionisti con un articolo sulla storia contemporanea del food.

Un palinsesto ricco e interessante che vi invitiamo ad approfondire leggendo la versione digitale della rivista al seguente link: leggi

Assaggiami viene realizzata sia in formato digitale che cartaceo, entrambi gratuiti. Sul sito www.assaggiamiparma.it potete leggere tutti i numeri usciti finora, mentre potrete trovare la vostra copia cartacea nei nostri punti di distribuzione.

La rivista è inoltre attiva sui social network: su Facebook (Assaggiami) e su Instagram (assaggiami_emilia). Seguiteci per restare aggiornati sulle nostre novità!

Un grazie a tutte le aziende che credono con entusiasmo nel nostro progetto e ci permettono di mantenere la rivista gratuita per tutti i lettori.

“Assaggiami” è una rivista free-press dedicata all’eno gastronomia dell’Emilia. Un contenitore con una grafica vivace ed accattivante che accosta e miscela fatti, reportage, ricette, interviste, mostre, appuntamenti tutti tratti dal nostro orizzonte alimentare, dando spazio all’estetica e alle piacevolezze delle tendenze eno gastronomiche in continua evoluzione e al rapporto tra cibo, cultura e territorio. Uno strumento che da spazio ai volti dei protagonisti della scena dell’agroalimentare, raccontando storie di successo che hanno permesso ai nostri prodotti di affermarsi su scala mondiale. Pensato e voluto da uno staff di appassionati foodlovers locali coordinati dalla Casa Editrice Studio Guidotti ha la volontà di informare, valorizzare e soprattutto condividere l’universo dell’eno gastronomia emiliana.

Un’attenzione particolare alla creatività legata alla gastronomia, con l’ideazone del premio Young Food Creatives! Col patrocinio del Comune di Parma, Ufficio Parma UNESCO City of Gastronomy e il Laboratorio Aperto di Parma.

Collaborazioni

Assaggiami collabora con: Ufficio Parma UNESCO City of Gastronomy; Laboratorio Aperto di Parma; Associazione Gastronomi Professionisti; Azienda agraria sperimentale Stuard di Parma, Istituto Agrario Bocchialini di Parma; ALMA la Scuola Internazionale di Cucina Italiana; Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio dei Vini dei Colli di Parma, Centro Studi della Val Baganza, Itaca Club Parma, Consorzio del Vini Piacentini, Musei del Cibo di Parma.

Presentazioni

Ogni nuovo numero della rivista viene presentato in occasione di eventi legati all’eno-gastronomia (CIBUS, Festival della Malvasia, Vini di Vignaioli, Festa della Fortanina e della Spalla Cotta di San Secondo, Monterosso Festival di Castell’Arquato, Festival Prosciutto di Parma). Inoltre sono state realizzate diverse presentazioni sulle esigenze degli inserzionisti della rivista (ad esempio per inaugurazioni nuovi locali o lanci di prodotti).

Diffusione Strategica

La rivista avvalendosi dell’importante aiuto dell’Associazione ITACA di Parma, viene distribuita in più di 120 locali: ristoranti, bar gastronomie e Alberghi di Parma, oltre ad essere posizionata in diversi e selezionati esercizi commerciali.

Negli uffici turistici di Parma e Piacenza, nei Musei del Cibo, nell’Università, nell’Aeroporto e durante le frequentatissime manifestazioni: CIBUS, Vini di Vignaioli, November Porc, un Po di Sport, Festa della Fortanina e della Spalla Cotta di San Secondo, Fiera del Tartufo Nero di Fragno, Monterosso Val D’Arda Festival, Vignaioli in Città, Emilia Sur Lì, ecc.