E’ uscito il nuovo modulo per le autocertificazioni degli spostamenti: bisogna dichiarare di non essere in quarantena

Il Ministero dell’Interno ha dettato una nuova direttiva per gli spostamenti per evitare che anche le persone in quarantena escano, così come è accaduto in questi giorni nonostante i divieti. E dunque cambia anche il modulo dell’autocertificazione (CLICCA QUI PER SCARICARE IL NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI)

Il nuovo modulo contiene una nuova voce con la quale si autodichiara che non ci si trova nelle condizioni previste dal decreto dell’8 marzo 2020, e in particolare all’articolo 1, che vieta in modo assoluto gli spostamenti per chi è sottoposto «alla misura della quarantena» o è positivo al coronavirus.