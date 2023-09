“Eccezionale!”, il B&B di Pizzarotti a Casola scala le classifiche di Booking.com

“Eccezionale!”.

Con una media di voto nelle recensioni pari a 9.7, il bed & breakfast di Pizzarotti, “Il Bordone del Pellegrino”, nell’Appennino parmense a Casola (Terenzo) riscuote grande apprezzamento sul portale n.1 al mondo delle prenotazioni Booking.com. Ancora più alto il giudizio sullo staff: 9.8.

Quando non è a Roma per svolgere il suo incarico di Presidente nazionale di Più Europa (e magari preparare una sua candidatura alle europee della prossima primavera), Pizzarotti si dedica all’ospitalità, ricevendo i turisti e preparando qualche colazione.

I riscontri di chi ha pernottato al Bordone del Pellegrino sono entusiastici, sia sulla location che su Pizzarotti e sua moglie Cinzia, dall’Italia, Danimarca, Germania, Austria, Australia, Lettonia: “Eccezionale“, “Un piccolo Paradiso“, “Perfekt“.

“Cinzia e Federico meriterebbero una recensione a parte, persone splendide che auguro a tutti d’incontrare sulla propria strada, due animi in cammino, che vi faranno sentire a casa.” (Fabio)·

“I proprietari Cinzia e Federico erano molto gentili! La camera era pulitissima e molto carina. È stato bellissimo! Grazie di tutto 🙂” commenta Hannes dall’Italia.

“Cinzia and Federico are super friendly and made our stay (just one night) really great!” scrive Haldorsen dalla Danimarca.

I commenti sul web per Pizzarotti erano talvolta meno lusinghieri quando era sindaco di Parma, ma questa è un’altra storia… 🙂

Andrea Marsiletti