Eccidio Alberti e Filippelli: il 22 marzo la Camera del Lavoro di Parma commemora il 73° anniversario

Anche quest’anno la Camera del Lavoro di Parma commemorerà Alberti e Filippelli nel 73esimo anniversario dell’eccidio.

Era il 22 marzo del 1950 quando Attila Alberti e Luciano Filippelli caddero sotto gli spari della polizia al termine di una manifestazione organizzata dalla Camera del Lavoro a Parma. Come noto, Alberti morì sul colpo, all’angolo di strada Repubblica con Borgo Sant’Ambrogio, mentre Filippelli, condotto in carcere, venne torturato e decedette a causa del diabete che i secondini non gli permisero di curare.

Per non dimenticare il loro sacrificio e le lotte di quegli anni, che costituiscono le fondamenta su cui si sono costruiti le conquiste e i diritti dei lavoratori che i ricorsi della storia mettono continuamente in discussione, alle ore 9.30 di mercoledì 22 marzo avrà luogo la consueta commemorazione, con deposizione di fiori, al cimitero della Villetta presso le lapidi di Alberti e Filippelli.

Successivamente, nella stessa mattinata, alle ore 11.00 si svolgerà la celebrazione ufficiale con deposizione di una corona di fiori presso il luogo dell’eccidio in strada Repubblica, angolo borgo Sant’Ambrogio, dove è collocata la targa commemorativa dell’evento, alla presenza di Paola Bergonzi, neo-segretaria confederale CGIL Parma, Andrea Rizzi, responsabile Storia e momoria CGIL Parma, e di Michele Alinovi, presidente Consiglio comunale di Parma, a nome delle autorità cittadine. Quest’anno, oltre alla consueta presenza della famiglia Filippelli, è prevista la gradita partecipazione di Mara Alberti, nipote di Attila.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del cartellone 2023 “Occasioni di memoria” della Cgil di Parma.