Ecco Borgofood 2022, la Festa per il patrono Donnino diventa cult

Dal 6 al 9 ottobre a Fidenza torna #BorgoFood, la festa per il patrono Donnino che è divenuta un cult in tutta la provincia e anche fuori regione. E quest’anno sarà una festa gigantesca.

In quattro giorni si potranno scoprire più di mille prodotti del grande food emiliano in degustazione nel cuore di piazza Garibaldi e in tutte le vie del centro, 60 animazioni, 10 concerti, il party in piazza con Jumbo Story dove potrete andare non prima di esservi innamorati dei maestri grigliatori che ritornano nella piazza dei carnivori. Ma se parliamo di cibo, fermi tutti. Inchiniamoci all’unico vero re, il mitico Anolino di Fidenza DeCo, che potrete trovare nei ristoranti, in piazza e nelle strade nella sua versione must have da passeggio.



PRINCIPALI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA GIOVEDI’ 6 OTTOBRE

BORGO STATION FOOD

Piazza Repubblica, dalle ore 11 alle ore 24.00

Tensostruttura con 200 posti a sedere (anche in caso di pioggia) e carovana di 13 foodtruck e ristoranti

Ore 20.00: stasera si balla con dj set di Anto Dj

LA PIAZZA DEI CARNIVORI

Piazza Svelata, dalle ore 18.00 alle 24.00

Un grande classico. A grande richiesta Il meglio della carne alla brace.

BORGOINCANTO CHAMPAGNE & GIN

Cortile del Municipio, ore 18.00

Gustincanto porta nel cuore di Fidenza – nel broletto del Municipio – una proposta raffinatissima che farà incontrare in un allestimento per il relax più bello:

champagne e ostriche, i migliori salumi e formaggi d’Italia e del mondo

E c’è una grandissima sorpresa: uno spazio dedicato per degustare i gin più incredibili e scoprirli alla prova con il classico gin tonic

CIGA DAY A SAN DUNÈN

Ex Licei, dalle ore 19.00

Cena di beneficenza con prenotazione obbligatoria: 3356246456

A cura di: Associazione Amici di Andrea

MOSTRA “CREATIVISSIMA”

Ex Licei (Piazza Verdi), ore 19.00

Inaugurazione mostra curata da KreativeHouse

Raccontiamo il futuro del Palazzo Ex Licei dove la creatività nasce dalla Provincia: racconta il lato creativo, talentuoso, geniale del territorio. San Donnino, celebrato dagli artisti di tutto il mondo come spunto di comunicazione. Una mostra che presenta le realtà creative del territorio (Barilla, Pinko, Fidenza Village, Fondazione Toscanini, Fondazione Magnani-Rocca). Il Folklore del Santo è il pretesto per raccontare Fidenza sui pubblici di alcuni fra i più importanti illustratori, in Italia e del Mondo.