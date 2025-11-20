Ecografie pediatriche, potenziata la rete provinciale: nuove disponibilità a Vaio e Borgotaro

Importante novità per le famiglie della provincia di Parma: gli ospedali di Vaio e Borgotaro offrono ora ecografie pediatriche per la fascia 0-14 anni, ampliando l’offerta diagnostica già disponibile all’ospedale Maggiore di Parma.

La possibilità è resa possibile grazie all’assunzione di una specialista radiologa con perfezionamento in diagnostica pediatrica, che permette di potenziare le prestazioni per i piccoli pazienti anche nei territori più decentrati.

Il potenziamento del servizio riduce significativamente gli spostamenti verso Parma, agevolando le famiglie e garantendo una maggiore vicinanza dei servizi sanitari ai cittadini. “L’obiettivo – spiegano i direttori dei distretti Ausl di Fidenza e Valli Taro e Ceno, Silvia Orzi e Giovanni Bladelli – è portare la diagnostica vicino ai cittadini e facilitare la gestione clinica delle necessità di salute, soprattutto per neonati e bambini.”

Accesso al servizio

All’ospedale di Vaio, come al Maggiore di Parma, le ecografie pediatriche si effettuano su impegnativa del Pediatra di libera scelta tramite i consueti canali di prenotazione. Per i piccoli residenti nei comuni dell’alta Valtaro (tra cui Solignano, Valmozzola, Berceto, Borgotaro e Tornolo), gli esami si svolgono all’ospedale di Borgotaro: i Pediatri inviano la richiesta all’Unità operativa di Radiologia del “Santa Maria”, e i genitori saranno ricontattati telefonicamente per concordare l’appuntamento.

Con questo intervento, la provincia di Parma rafforza la rete di servizi pediatrici specialistici, garantendo maggiore accessibilità e riducendo tempi e distanze per le famiglie.