Ecologia e femminismo: il tour nazionale del Teatro dell’Orsa parte da Sissa Trecasali

«Io vorrei che tutti cominciassimo a sognare a progettare un mondo diverso.

Un mondo più giusto. Un mondo di uomini e di donne più felici e più fedeli a sé stessi.

Ecco da dove cominciare: dobbiamo cambiare quello che insegniamo alle nostre figlie.

Dobbiamo cambiare anche quello che insegniamo ai nostri figli»: Monica Morini e Annalisa Corrado citano la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie per introdurre Le ragazze salveranno il mondo, spettacolo che sabato 15 febbraio alle ore 17.30 sarà in scena a Sissa Trecasali, come prima tappa di un tour nazionale che attraverserà le provincie di Torino, Bologna e Brescia in occasione della Giornata internazionale della donna.

«La Terra è da sempre madre. Il legame fra la Terra e il femminile ha radici profonde e ci parla urgentemente nel presente» continua Monica Morini, autrice, regista e attrice del Teatro dell’Orsa «Da più di un secolo sono le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta del movimento ecologista. Presentiamo il racconto appassionato di donne che hanno fatto della difesa del Pianeta e del diritto a vivere in un ambiente sano, la loro battaglia. Partendo da Rachel Carson, la donna che sconfisse le multinazionali del DDT, passando per il premio Nobel Wangari Maathai, per l’instancabile attivismo di Jane Fonda fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e da Greta Thumberg, raccontiamo un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere in difesa della Terra».

Aggiunge l’ambientalista e scrittrice Annalisa Corrado: «L’ecologia moderna ci insegna che non può esistere giustizia ambientale senza giustizia sociale».

«È uno spettacolo che si interroga sul mondo in cui viviamo» conclude Monica Morini «che ci domanda come tracciare un filo di speranza, antidoto ad ogni rassegnazione e invito ad agire».

Le ragazze salveranno il mondo, creato per un pubblico di ogni età a partire dagli 11 anni, è liberamente tratto dall’omonimo libro di Annalisa Corrado, edizioni People, 2020. Lo spettacolo si avvale dei contributi alla ricerca di Annamaria Gozzi e della collaborazione artistica di Bernardino Bonzani. Regia Monica Morini, produzione Teatro dell’Orsa. In collaborazione con Orticelli Ribelli Festival.

Lo spettacolo avrà luogo presso l’Arena Teatro della Scuola Dalla Chiesa in Piazzale Gianni Rodari 1 a Sissa Trecasali (PR).

Ingresso gratuito.

Prenotazione vivamente consigliata al link https://forms.gle/RJjLpNrNdpd5o272A.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.