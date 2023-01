“EduCare-La cura dell’apprendere per un curricolo 0/6”: approfondimenti e spunti nel seminario del gruppo pedagogico Proges

Si è svolto presso la Sala Paër dell’Auditorium Paganini di Parma il seminario “EduCare La cura dell’apprendere per un curricolo 0/6”, organizzato dal Gruppo di Ricerca Pedagogico di Proges. Un incontro pensato per chi, ogni giorno, si occupa dei bambini e delle bambine all’interno dei servizi educativi e rivolto a educatori e coordinatori dei servizi della Cooperativa, presenti sia in loco sia in collegamento streaming, da Parma, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Roma, Torino, Brescia, Milano e Reggio Emilia.

Il seminario è stato un momento di formazione che ha integrato percorsi già in essere, con l’obiettivo di generare nuovi spunti di riflessione nei gruppi che stanno lavorando sul tema. Durante le diverse fasi della crescita, i bambini pongono interrogativi attraverso le loro domande. Per questo, come adulti al loro fianco, è necessario coltivare capacità di ascolto e ricerca continui.

Permettere loro di essere curiosi, di scoprire e di stupirsi è un dovere a cui è chiamato chi svolge la professione educativa. Questo significa creare contesti dentro i quali i bambini possano fare esperienze ed esprimere la propria voce.

Tematiche approfondite attraverso il dialogo con Daria Vettori, psicoterapeuta e formatrice dei servizi educativi di Proges, e Pier Francesco Ferrari, neuroscienziato ed etologo, Direttore di ricerca presso l’Istituto di Scienze cognitive “Marc Jeannerod” del Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS) a Lione.

Grazie alla loro presenza, sono stati messi a disposizione i saperi e le più recenti scoperte delle neuroscienze, come ad esempio i meccanismi alla base dell’apprendimento, la capacità di regolare le emozioni, i tempi di attenzione, l’impatto sui bambini dell’uso precoce e dell’abuso di smartphone e tablet.

Presenti per dare l’avvio ai lavori anche Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale, e Chiara Allegri, Presidente ParmaInfanzia.

A conclusione dell’incontro è stato invitato Roberto Frabetti, autore, regista, attore e conduttore di laboratori teatrali de La Baracca – Teatro per l’infanzia e la gioventù di Bologna, impegnato anche nei nidi con bambini piccolissimi per portare la sua esperienza e raccontare la magia con cui da anni cattura l’attenzione durante i suoi spettacoli.

Il seminario rappresenta la tappa di un percorso di riflessione e sollecitazione avviato dalla primavera scorsa da GRP (Gruppo di Ricerca Pedagogica) di Proges, che propone occasioni di riflessione e sollecitazione per generare pensieri e connessioni su temi cruciali che riguardano l’infanzia e le pratiche educative dei servizi 0/6. Nei servizi educativi Proges cura e apprendimento non hanno confini netti, ma si intrecciano e si sostengono, accompagnando il percorso di crescita di ciascuno.

“L’offerta educativa è concepita al meglio quando si basa sul presupposto fondamentale che l’educazione e la cura sono inseparabili”.

Raccomandazione EU consiglio europea del 22 maggio 2019