Educazione e Natura: una conferenza alla Galleria in Via Emilia Est

Sabato 27 settembre, alle ore 16, la Galleria ospiterà la conferenza “Educazione e Natura”, un momento di approfondimento e confronto sul rapporto tra infanzia, pedagogia e ambiente naturale.

A guidare l’incontro saranno tre relatrici: Alice Atzeni, Margherita Caruso ed Elena Rossi, che porteranno le loro competenze e sensibilità educative.

Il dibattito si articolerà attorno a tre prospettive pedagogiche di grande attualità: il metodo Steineriano, la pedagogia della relazione e il metodo Montessori. Tre visioni che, come cerchi comunicanti, si intrecciano per offrire uno sguardo ampio e unitario sull’educazione contemporanea, sottolineando il valore del contatto con la natura e dell’esperienza diretta dei bambini.

Parallelamente alla conferenza, si svolgerà un laboratorio per bambini dai 2 ai 12 anni, condotto da educatrici professionali. Un’occasione di gioco e creatività che permetterà ai più piccoli di vivere un’esperienza significativa, mentre i genitori parteciperanno con serenità all’incontro.

La conferenza rappresenta un’opportunità preziosa per educatori, insegnanti, genitori e cittadini interessati a riflettere su nuovi scenari educativi e sul ruolo centrale della natura nello sviluppo dei bambini.