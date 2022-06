Effetto Parma: “Dieci anni di risultati, un futuro di progetti”

Investimenti sulla famiglia e sulle scuole, su spazi verdi vivibili e accessibili, su infrastrutture più moderne e veloci, accessibili dai cittadini. Lo riassume bene Marco Bosi, vicesindaco e candidato di Effetto Parma: “Queste sono solo alcune delle iniziative che con impegno, coraggio e dedizione abbiamo portato avanti nei 10 anni di amministrazione appena trascorsi. Senza mai tirarci indietro dal dialogo con i cittadini“.

Siamo stati spinti da un irrinunciabile voglia di civismo a rimettere in sesto un comune che era sull’orlo del fallimento, chiudendo società partecipate e scommettendo su una mobilità verde che tenesse l’ambiente al primo posto. Progetti come quelli legati a Parma Capitale della Cultura 2020-2021, le iniziative di rigenerazione urbana e riqualificazione delle scuole, l’impegno per i diritti dei cittadini: in questi 5 anni siamo riusciti a realizzare l’85% del nostro programma, grazie ad una amministrazione competente e puntuale, insieme a obiettivi chiari.

“Oggi, con un futuro denso di opportunità e incognite che batte alle porte – ha sottolineato con entusiasmo Federico Pizzarotti – è necessario prenderci cura di Parma come città, come comunità, come persone. Mai come in questo momento sentiamo il bisogno di idee concrete che abbraccino un cambiamento virtuoso a cui non possiamo, e non dobbiamo, sottrarci.”

Nei 12 punti trasversali del nostro programma abbiamo voluto ribadire tutta una serie di impegni e progetti, alcuni già iniziati a germinare in questa amministrazione, che Parma merita: progetti come l’alta velocità, le nuove ciclabili, le iniziative dedicate alla comunità e all’efficienza della burocrazia cittadina. Vogliamo fare ancora tanto per la nostra città.

Effetto Parma