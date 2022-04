Effetto Parma lancia i nuovi logo, slogan e sito. Si chiamerà “Effetto Parma con Pizzarotti”

Federico Pizzarotti, Elisabetta Quaranta e Lorena Deantoni hanno lanciato ufficialmente la campagna di Effetto Parma: la nostra lista si è presentata alla città, svelando logo, slogan e il nuovo sito. Il simbolo ha visto un’evoluzione, dal nodo, qualcosa che intreccia città, persone e progetti ad un cuore, un segno d’amore per Parma.

Il sito sarà il luogo dove tutti i cittadini potranno trovare le informazioni relative alla nostra campagna, dagli orari di apertura della sede alle news, passando per la segnalazione di eventi importanti.

Più di un semplice cambio d’abito, un segnale che la differenza concreta sta nel fare, lo ha ribadito anche Elisabetta Quaranta: “Sono stati realizzati circa l’ottanta per cento dei progetti messi in programma la scorsa campagna elettorale. Per questo siamo qui a ricandidarci, sappiamo che possiamo fare la differenza per la città.”