Effetto Parma: “Per il quartiere Molinetto un progetto innovativo di edilizia residenziale pubblica”

Attorno a via La Spezia si snoda il quartiere Molinetto, uno dei più popolosi della città. Sarà qui che prenderà vita il Mosaico Abitativo Solidale, un vero e proprio ecoquartiere che prenderà vita nel contesto di Villa Parma. Si tratta di un progetto di edilizia residenziale pubblica pensato in chiave innovativa dedicato a giovani, famiglie e anziani. Nel nostro programma abbiamo parlato dell’importanza di avere strutture scolastiche moderne, per questo riqualificheremo la Scuola dell’infanzia Millecolori, sia in chiave antisismica che energetica, e lo stesso faremo per la Scuola primaria Corazza.

Durante questi anni di amministrazione abbiamo sempre sostenuto l’importanza di aree verdi che siano vive e a disposizione dei cittadini. Proprio nel quartiere Molinetto, e in particolare all’interno del Parco Dronato, realizzeremo una nuova area gioco bimbi, migliorando anche illuminazione pubblica rendendola “smart”: con l’installazione sperimentale di sensori le luci si accenderanno solo con movimenti nell’area cani, riducendo l’impatto ambientale.

