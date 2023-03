Effetto Parma: “Prosegue l’impegno per il raddoppio della Pontremolese”

Effetto Parma accoglie con soddisfazione la notizia della convocazione, il prossimo 7 marzo, della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo del raddoppio della Pontremolese nella tratta Vicofertile-Parma.

Prosegue così il percorso tracciato dalla precedente Amministrazione, che nell’aprile del 2022 ha portato all’approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare di questa importante infrastruttura – fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio – frutto di un intenso e proficuo lavoro con RFI ed il Commissario straordinario ing. Mariano Cocchetti, lavoro che ha consolidato, nell’atto di approvazione del progetto, alcuni specifici e importanti impegni in favore del nostro territorio.

Il dialogo con RFI, è bene ricordarlo, consegnerà di fatto alla nostra città non solo il raddoppio della linea ferroviaria, ma il miglior inserimento territoriale possibile dell’intervento infrastrutturale, mediante la realizzazione di una nuova ciclovia limitrofa alla ferrovia, tale da garantire un collegamento ininterrotto del tratto compreso tra via Emilia Ovest ed il centro abitato di Vicofertile, in rete con le piste ciclabili esistenti.

Vi è inoltre l’impegno a concedere al Comune di Parma, in comodato d’uso, le aree di sedime del tratto storico di ferrovia dismesso, che verrà successivamente convertito in ciclovia urbana congiungendosi con la nuova ciclovia per Vicofertile all’altezza di via Volturno, ricucendo inoltre i parchi di quartiere che oggi sono separati dal passaggio dei binari, portando così alla realizzazione di un nuovo e più ampio sistema di mobilità dolce tra i diversi quartieri.

Verrà inoltre realizzato, a carico di RFI, un corridoio verde attrezzato per attività ludico-sportive – a ovest del quartiere Mordacci ed all’interno di un nuovo quartiere interessato dall’attraversamento in sotterranea dell’infrastruttura – che diventerà un’occasione importante per il quartiere Mordacci in termini sia sociali che ambientali.

Effetto Parma