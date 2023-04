Effetto Parma: “Rivendichiamo la paternità della nuova area giochi nel Parco dei Gelsi a San Pancrazio”

Effetto Parma esprime soddisfazione per la conclusione della realizzazione della nuova area giochi nel Parco dei Gelsi a San Pancrazio, di cui ne rivendica la paternità.

Questo progetto è frutto di un lungo percorso di confronto e partecipazione con i cittadini e le realtà associative della frazione, che ha portato all’ideazione, al finanziamento e alla concreta realizzazione di uno spazio pubblico rinnovato, capace di favorire la socializzazione e migliorarne la sicurezza. Un parco giochi aperto alla comunità ed in particolare alle famiglie e ai bambini della

frazione, ai quali è dedicato anche “il Bosco del Tempo”, un recinto alberato che potrà diventare uno spazio didattico all’aperto.

Effetto Parma promuove da anni la realizzazione nella nostra città di aree verdi inclusive – come nel caso di questo nuovo parco pubblico e come è stato per i nuovi parchi di Vigatto e di San Prospero e come sarà per il Parco Nord e le nuove aree giochi al Parco Ducale, per fare alcuni esempi – con giochi e attrezzature ludiche pensate per essere utilizzate da tutti, ovvero anche dai

bambini con disabilità.

Effetto Parma continuerà a spendersi, insieme a tutta la maggioranza, affinché nella nostra città si possa progressivamente migliorare la qualità e la quantità delle aree verdi, puntando a garantire il benessere dei nostri cittadini, che chiedono di poter fruire al meglio degli spazi aperti e delle aree verdi.

Associazione Effetto Parma