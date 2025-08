EffettoParma: manovra di bilancio responsabile e attenta a un solido futuro per Parma

EffettoParma, insieme alla Giunta e alla Maggioranza, prosegue nella gestione responsabile dei conti pubblici, dando continuità a 13 anni di buona amministrazione. Conti in ordine, capacità di riscossione e risanamento della finanza pubblica hanno permesso di garantire servizi di qualità e investimenti strategici in scuole, cultura, housing sociale, sport, ambiente e rigenerazione urbana.

Oltre 35 milioni di euro per tutelare i servizi pubblici, rilanciare gli investimenti e rafforzare la coesione sociale: è la manovra approvata dal Consiglio Comunale, basata sull’avanzo di amministrazione.

Nel dettaglio, 12,6 milioni serviranno a garantire il funzionamento quotidiano dell’ente – tra cui stipendi, bollette, manutenzioni e servizi educativi e sociali – mentre 23,1 milioni saranno destinati a opere pubbliche, infrastrutture sicurezza urbana e rigenerazione.

Una quota rilevante, pari a 20,9 milioni, sarà utilizzata per ridurre l’indebitamento, con effetti positivi sui bilanci futuri, segno di lungimiranza e di responsabilità amministrativa di una buona politica che non guarda alle prossime elezioni ma intende costruire un solido futuro per Parma.

Tra gli interventi principali: il rafforzamento del supporto scolastico per studenti con bisogni educativi speciali e l’estensione dei sistemi di videosorveglianza.

Nonostante la riduzione dei trasferimenti statali e l’aumento dei costi, la manovra garantisce stabilità e continuità ai servizi. Risultato possibile grazie alla riduzione dei fondi accantonati per rischi e crediti di dubbia esigibilità, segnali di una gestione solida in un contesto complesso.