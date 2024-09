Elena Ugolini lancia la sua lista civica: “In Regione serve un cambiamento concreto, che metta al centro le persone”

“Quando ho deciso di candidarmi, ho scelto di promuovere fin da subito una lista civica per coinvolgere il maggior numero possibile di persone che condividono la speranza di una regione che fa dell’ascolto e del supporto ai cittadini il suo metodo di governo. In questi mesi, durante numerosi incontri che ho svolto in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, ho conosciuto molte persone che hanno espresso il desiderio di sostenermi e di partecipare attivamente al mio progetto di rinnovamento della Regione. Spesso si tratta di elettori che non votavano più da tempo o di giovani che non hanno mai votato. Molti di loro, anche quelli delusi dalla politica dirigista che ha sempre governato la nostra regione, vedono nella mia candidatura una speranza nuova, una voce che sentono più vicina e autentica. Il nostro obiettivo è riavvicinare i cittadini alla politica e all’interesse per il bene comune.” Lo dichiara Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione.

“La nostra lista civica, ‘Elena Ugolini Presidente’, nasce con l’obiettivo di rappresentare un motore di cambiamento, aprendo la strada a un futuro migliore per l’Emilia-Romagna. Desideriamo mettere al centro di tutte le azioni della Regione le persone, con la loro capacità di prendersi delle responsabilità, con il loro desiderio di educare, di fare impresa, di curare un malato, di prendersi a cuore gli anziani e i più fragili. Stiamo coinvolgendo un’ampia pluralità di persone: donne, studenti, professionisti, imprenditori, operatori sanitari, uomini e donne dello sport e della cultura.

Molti si sono già uniti al nostro progetto, formando comitati locali che condividono la speranza di una Regione più accogliente e vicina ai bisogni dei cittadini. Una Regione che torni a mettere la persona, le sue esperienze, la sua capacità di iniziativa e le sue necessità, al primo posto. Abbiamo inoltre riscontrato un forte interesse da parte di altre liste civiche attive in Emilia-Romagna. In particolare, la collaborazione con Rete Civica, che in questi anni ha svolto un ruolo fondamentale nel connettere diverse realtà locali, si sta rivelando molto positiva e proficua.

La nostra lista si propone di raccogliere e rappresentare le migliori energie di tutti i territori, dando voce a chi, da tempo, si sente trascurato. L’attenzione alle richieste provenienti dalle varie province sarà il metodo di scelta dei candidati. I sondaggi indicano che circa il 50% degli elettori è ancora indeciso su come votare, ed è proprio a loro che vogliamo rivolgerci. Il nostro obiettivo è chiaro: dare voce a chi si sente dimenticato e a chi desidera un cambiamento, perché solo con il contributo di tutti possiamo realizzare il rinnovamento concreto di cui l’Emilia-Romagna ha bisogno”.