Elezioni europee dell’8 e 9 giugno: il Comune di Parma cerca scrutatori

In vista delle prossime elezioni europee che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno prossimi, anche quest’anno il Comune ha attivato la ricerca di scrutatori da impiegare nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio.

Gli interessati possono già comunicare la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo, collegandosi al portale del Comune di Parma, nel sito dedicato alle elezioni ( www.elezioni.comune.parma.it ).

Tutti gli elettori del Comune di Parma potranno dare la propria disponibilità entro il giorno 6 maggio.

Mercoledì 15 maggio, alle 17, in Municipio, la Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina dei componenti dei seggi, scegliendo tra coloro che abbiano dato la propria disponibilità e che siano iscritti all’albo degli scrutatori.

Nei giorni immediatamente successivi, le nomine verranno notificate ai diretti interessati presso il loro indirizzo di residenza.

Le disponibilità da parte di elettori non iscritti in albo verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo da utilizzare per subentrare nell’esercizio delle funzioni di scrutatore in tutti i casi di mancanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.