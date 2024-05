Elezioni Fidenza: incontro tra Malvisi e i candidati Pd alle Europee, Alessandro Zan e Annalisa Corrado

In un incontro in cui si è parlato del futuro dell’Europa, Alessandro Zan e Annalisa Corrado, candidati per il Pd alle Europee, hanno incontrato il candidato sindaco della coalizione civico-progressista Davide Malvisi. L’incontro organizzato dal Partito Democratico di Fidenza, che appoggia Malvisi, si è tenuto nei giorni scorsi in centro a Fidenza.

“L’Europa che vogliamo è un’Europa dove ogni cittadino si sente pienamente europeo, dove la tutela dell’ambiente e della qualità della vita sono centrali, così come sono centrali i diritti e un sistema di servizi alla persona che non lasci indietro nessuno: Fidenza è una città bella e accogliente, ha nel suo Dna il vero spirito europeo”. Queste, in sintesi, sono state le parole dei candidati europei che si sono presentati a Fidenza.

Dello stesso avviso Davide Malvisi, che li ha accolti in città affrontando sia il tema dell’Europa che delle imminenti elezioni amministrative: “Servizi alla persona e ambiente sono centrali anche nel nostro programma – ha fatto sapere -. Fidenza è una città d’Europa: noi fidentini ci sentiamo italiani-europei, e mi dispiace quando sento dalle forze di destra che l’Europa è una sorta di nemico da allontanare: non sanno che dicendo così fanno il male di Fidenza. Qui abbiamo aziende importanti che parlano all’Europa; abbiamo ricevuto fondi europei che utilizzeremo per migliorare scuole, strade, ponti e piazze; abbiamo un turismo in crescita non solo italiano, ma europeo”.

Anche il Segretario del PD Fidenza Alessandro Stefanini, accogliendo Zan e Corrado, ha sottolineato che “Stiamo lavorando per fare di Fidenza il primo polo attrattivo della provincia, per renderla ancora più verde ed accogliente, e per far sì che ogni fidentino possa sentirsi sicuro, sia nei servizi che nella qualità della vita. Questo significa fare di Fidenza una città che guarda oltre il suo territorio: vuol dire fare di Fidenza una città in grado di dialogare con il proprio Paese e con l’Europa. Con le destre al governo in Italia che fanno oggetto tutta la Regione del loro bullismo istituzionale, è fondamentale avere in Europa persone competenti che ci rappresentino e sostengano, e ciò sarà possibile eleggendo i candidati del Partito Democratico all’Europarlamento”.