Elezioni Parma, dal M5S l’auspicio che ad elettori sia garantita massima pluralità di scelta

A Parma auspichiamo che tutte le liste che si sono presentate possano essere ammesse alla competizione elettorale.

Questo perché il momento del voto rappresenta il fondamento di ogni sistema democratico. È chiaro che anche la presentazione delle liste è soggetta a delle regole procedurali, ma l’auspicio è che nel rispetto delle stesse, possano essere superate eventuali carenze formali ed essere quindi ammesse tutte le liste che sono state presentate.

L’esclusione di una lista e quindi di tutti gli elettori che liberamente hanno deciso di sottoscriverla, non è mai una buona notizia per la democrazia. La nostra speranza è quella di giungere alla più alta pluralità di scelta possibile per gli elettori di Parma.

M5S Parma