Elezioni Regionali 2024: tutto quello che c’è da sapere

La “macchina” elettorale del Comune di Parma è ormai nel pieno dell’attività in vista delle elezioni Regionali, programmate per domenica 17 e lunedì 18 novembre

Il Comune raccomanda di controllare per tempo gli spazi disponibili sulla tessera elettorale e ricorda che è possibile prenotare la stessa anche tramite web oppure telefonando al numero verde appositamente dedicato alle elezioni.

NUMERO VERDE 800.977917

Con la chiamata al numero verde, completamente gratuita, si può prenotare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento.

Inoltre, si possono avere informazioni su:

orari e sedi di voto,

servizi di trasporto speciale,

iscrizione alle liste elettorali del Comune di Parma,

modalità di voto per cittadini italiani residenti all’estero, persone ricoverate, persone che necessitano del voto domiciliare e del voto assistito,

rinuncia all’incarico di scrutatore,

nomina del segretario da parte dei Presidenti di seggio,

ogni altra informazione attinente le elezioni.

SITO WEB www.elezioni.comune.parma.it

Contiene:

Normativa

Circolari regionali e prefettizie

Istruzioni su come si vota

Elenco delle sezioni di voto

Possibilità di ricercare in quali sezioni votano i residenti di una via dello stradario comunale

Orari degli uffici

Informazioni su iscrizione Albo Scrutatori e Albo Presidenti di seggio

Servizi online:

Richiesta duplicato della tessera elettorale

Iscrizione e cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio elettorale

Iscrizione e cancellazione dall’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale

Domanda di voto a domicilio



Sul sito dedicato alle elezioni, sono pubblicate anche le liste definitive relative ai candidati che parteciperanno alla competizione elettorale.

Il sito web permette anche di consultare e scaricare tutto l’archivio dei risultati elettorali dal 2003 e sullo stesso saranno pubblicati i risultati riferiti al Comune di Parma mano a mano che arriveranno dai seggi.

ELETTORI

Gli elettori per le elezioni regionali sono 149.592, di cui 71.528 maschi e 78.064 femmine.

I diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in totale 722 di cui 381 maschi e 341 femmine.

CAMBI DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE E CAMBI DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE

I residenti che hanno cambiato indirizzo all’interno del Comune dopo il giorno 3 ottobre dovranno votare nella sezione elettorale in cui erano già iscritti, mentre i cittadini che hanno registrato in Anagrafe il cambio prima di quella data, se comporta un cambio di sezione, riceveranno una etichetta da applicare alla tessera elettorale con l’ubicazione del seggio presso cui dovranno votare.

Per quanto concerne i nuovi elettori, provenienti da altri comuni, la revisione dinamica straordinaria ha preso in considerazione i cambi di residenza perfezionati entro il giorno 3 ottobre.

ITALIANI ALL’ESTERO

Gli elettori AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) in occasione delle elezioni regionali possono votare esclusivamente presso il Comune di iscrizione AIRE, nella sezione assegnata.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER CHI VIAGGIA

In occasione delle elezioni regionali , chi si recherà a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potrà usufruire delle agevolazioni di viaggio previste dalla normativa statale per le consultazioni elettorali (artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ; legge 26 maggio 1969, n. 241 ).

Le agevolazioni tariffarie sono applicate direttamente dalle società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, sulla base di convenzioni stipulate con l’amministrazione statale.

Per il trasporto ferroviario:

Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l.: agevolazioni tariffarie per viaggi in favore di cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’Estro che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe per esercitarvi il diritto di voto.

Trenitalia: rilascia biglietti nominativi a/r con riduzione del 60% su tariffe regionali (tariffa 39 e tariffa 39S) e del 70% su prezzo base previsto per tutti altri treni del servizio nazionale (AV Frecciarossa e Frecciargento, Fecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Tariffe applicabili per la 2^ classe e per livello di servizio standard

Il rilascio biglietti a tariffa ridotta per residenti in Italia è effettuato da biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Info: trenitalia.com

Trenord s.r.l.: operante in Lombardia, rilascia biglietti con riduzione del 60% ai solo viaggi effettuati a tariffa regionale in 2^ classe. Info: www.trenord.it

Italo – Nuovo viaggiatori S.p.A: agevolazioni tariffarie esclusivamente a favore degli elettori che si recheranno a votare per le elezioni regionali in Emilia-Romagna per viaggi da effettuarsi nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe per esercitarvi il diritto di voto)

Rilascia biglietti con riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.

Il rilascio biglietti a tariffa ridotta è effettuato da biglietterie di stazione Italo, il contact center “Pronto Italo”, il sito web italotreno.it nonché il portale Agenzie di Viaggio. Info: www.italotreno.it

I biglietti possono essere acquistati per viaggi dall’8 novembre 2024 e quello di ritorno non oltre il 28 novembre 2024

Per poter fruire dell’agevolazione, gli elettori dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

Idoneo e valido documento di identità

Nel viaggio di andata: la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, per esercitare il diritto di voto

Nel viaggio di ritorno, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione

Per gli elettori residenti all’estero l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione della tessera elettorale (ove in loro possesso) della cartolina avviso ricevuta o della dichiarazione della Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni o promozioni, fatta eccezione per i possessori di Carta Blu per Trenitalia (diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore) e le agevolazioni in favore delle persone con ridotta mobilità applicate da Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori

Agevolazione per i viaggi via mare

Per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione via mare, la tariffa agevolata prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”. Nel caso in cui l’elettore interessato abbia diritto alla tariffa “residenti”, si applicherà quest’ultima a eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risulti più vantaggiosa.

Su disposizione del Ministero Infrastrutture e della mobilità sostenibili, applicano la tariffa agevolata ai viaggi marittimi: Società Compagnia Italiana di Navigazione Spa (per linee Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia), GNV S.p.A.(per linea Civitavecchia-Olbia), Grimaldi Euromed Spa (per linee Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e linea Civitavecchia-Olbia), Società Navigazione Siciliana Scpa e la NLG – Navigazione Libera del Golfo (per linea Termoli-Isole Tremiti).

Agevolazioni Autostradali

Per quanto riguarda le agevolazioni autostradali, le società concessionarie aderenti ad Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), applicheranno l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale – con esclusione delle autostrade controllate con sistema dì esazione di tipo “aperto” – agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.

La validità della agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla conclusione delle stesse.

Per usufruire dell’agevolazione, è necessario esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso ricevuta dal comune di iscrizione elettorale, o l’attestazione rilasciata dal consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.

Per conoscere nel dettaglio le agevolazioni applicate nonché i termini e le modalità di relativa fruizione è possibile consultare il sito web dei suddetti gestori o chiamare i rispettivi contact center.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Mercoledì 23 ottobre la Commissione Elettorale Comunale, presieduta dall’Assessore Marco Bosi, ha scelto gli scrutatori.

In base alla Legge di riforma elettorale n. 270 del 21 dicembre 2005, gli scrutatori non vengono più sorteggiati, ma scelti dalla Commissione tra gli iscritti all’Albo apposito.

Gli scrutatori sono 4 per ogni seggio normale, 2 nei seggi speciali per un totale di 832.

I compensi corrisposti ai presidenti, agli scrutatori di seggio e ai segretari, saranno i seguenti:

Seggi ordinari

Presidenti: € 172,50

Scrutatori: € 138,00

Segretari: € 138,00

Seggi speciali

Presidenti: € 103,50

Scrutatori: € 70,15

QUANDO SI VOTA:

domenica 17 novembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

lunedì 18 novembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Alla chiusura dei seggi seguirà immediatamente lo scrutinio

ORARI SPORTELLI ELETTORALI – TESSERA ELETTORALE E DOCUMENTO DI IDENTITA’

Per agevolare gli elettori, il DUC amplierà i propri orari di apertura per il ritiro delle tessere elettorali prenotate o giacenti o per il rilascio di duplicati di tessere elettorali in caso di smarrimento, nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 dalle ore 8.15 alle ore 18.00 con orario continuato

Nelle giornate del voto, gli sportelli elettorali rimarranno aperti al DUC:

domenica 17 novembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

lunedì 18 novembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Durante le aperture straordinarie, sarà possibile anche l’emissione di CIE nel caso in cui l’elettore sia privo di qualunque documento utile per votare al seggio, accedendo agli sportelli senza appuntamento.

La tessera elettorale può essere richiesta anche utilizzando l’apposito servizio online accessibile dal sito www.elezioni.comune.parma.it – informazioni generali – servizi online

COSA OCCORRE PER VOTARE:

Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco, ad esempio:

patente;

passaporto;

libretto di pensione;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare.

I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell’elettore.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 14 febbraio 2018, ha chiarito che al fine di favorire il più possibile l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, l’identificazione al seggio sarà possibile anche con tale sola ricevuta.

SEZIONI

Le sezioni sono 204, più 8 sezioni speciali.

Tutti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorale.

VARIAZIONI SEDI DI VOTO

In occasione delle elezioni regionali, le sezioni n. 171, 172, 173, 174, 176, 179, torneranno ad essere collocate nella sede originaria presso la Scuola “Rodari” in Via Ognibene, 25/A.

Le sezioni n. 88, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 108, 110 e 196 di norma ubicate presso la Scuola “Micheli” in Via Micheli 16 rimarranno trasferite presso la scuola “Toscanini” in Via Cuneo, 3/A.

Le sezioni n. 185, 186, 191, 199 di norma ubicate presso la scuola primaria di Vigatto in Strada Ritorta 6/A, saranno temporaneamente trasferite presso il plesso scolastico “VERDI” CORCAGNANO, Strada Langhirano, 454/A

SEZIONI SPECIALI

Per i ricoverati in strutture ospedaliere o luoghi di cura è possibile esprimere il proprio voto in sezioni speciali allestite all’interno del luogo di degenza , in seguito ad apposita richiesta scritta presso la Direzione Sanitaria. E’ considerata sezione speciale anche quella allestita nel luogo di detenzione.

Le sezioni speciali nel Comune di Parma sono:

23 “VILLA PARMA” P.LE FIUME, 5

37 OSPEDALE MAGGIORE TORRE DELLE MEDICINE – 6° piano

58 OSPEDALE MAGGIORE – PADIGLIONE CENTRALE CORPO CD (AULA CONGRESSI) – 1° piano

59 OSPEDALE MAGGIORE – PADIGLIONE BARBIERI (DAY HOSPITAL GERIATRICO) – 1° piano

60 OSPEDALE MAGGIORE – PADIGLIONE MATERNITA’ (AREA DIREZIONALE) – 1° piano

61 OSPEDALE MAGGIORE PADIGLIONE ORTOPEDIA – piano terra

105 ISTITUTI PENITENZIARI

163 CASA DI CURA “CITTA’ DI PARMA” P.LE MAESTRI, 5

SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALI

Il Comune di Parma, ai sensi dell’articolo 29 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, organizza, in collaborazione con l’Assistenza Pubblica di Parma, un servizio di trasporto gratuito per persone con problemi di deambulazione che non sono in grado di raggiungere autonomamente il seggio elettorale.

Procedura per usufruire del servizio:

La domanda dev’essere presentata entro giovedì 14 Novembre 2024:

Per coloro che riescono a raggiungere il piano stradale devono contattare la Pubblica Assistenza ai numeri 0521224983 o 0521224985 dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 17.00; Per coloro che non sono in grado di raggiungere il piano stradale e quindi necessitano di essere prelevati direttamente dall’abitazione devono contattare la centrale al numero 0521-208888, che poi si occuperà di gestire il trasferimento scegliendo il mezzo più adeguato.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si ricorda che tutti le sedi di seggio sono prive di barriere architettoniche e quindi accessibili anche agli elettori con disabilità.

VOTO A DOMICILIO

In occasione delle elezioni regionali, le persone che per gravi malattie dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da rendere impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune, (cioè siano “intrasportabili”), possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio.

La richiesta deve essere presentata in carta libera, al Sindaco del Comune di residenza, unitamente a copia della tessera elettorale e al certificato gratuito rilasciato dai Servizi Igiene Pubblica dell’Azienda USL da cui risulti l’infermità fisica; in particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge n. 22/2006 e succ. modificazioni. Nella richiesta devono essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo dell’abitazione e numero di telefono dell’elettore.

Le domande presentate tardivamente rispetto alla scadenza del 28 ottobre 2024 verranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

Per l’inoltro della domanda agli uffici è possibile avvalersi del servizio online dedicato.

VOTO ASSISTITO

Le persone che soffrono di gravi deficit visivi o sono impossibilitate a usare le mani e non sono dunque in grado di votare autonomamente, possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia.

Per esercitare questo diritto, i cittadini “fisicamente impediti al voto” devono rivolgersi ai Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL e richiedere il certificato gratuito che attesti questa condizione. Il certificato andrà presentato al Presidente di seggio il giorno della votazione.

È bene anche sapere che, per evitare di ripetere questa procedura ad ogni elezione, è possibile presentare il certificato, insieme alla tessera elettorale, all’Ufficio elettorale del Comune di residenza, dove con un apposito timbro sulla tessera verrà formalmente riconosciuto il diritto di voto assistito anche per le successive votazioni.

RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO IL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PARMA

I dirigenti medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma sono a disposizione per il rilascio delle certificazioni agli elettori fisicamente impediti al voto che richiedono il voto assistito o domiciliare.

PER IL VOTO A DOMICILIO

La richiesta di visita domiciliare per ottenere il certificato va fatta non oltre il ventesimo giorno antecedente il giorno delle votazioni.

Per fissare l’appuntamento occorre chiamare il servizio di Igiene pubblica dell’Azienda Usl al numero 0521.396462 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

PER IL VOTO ASSISTITO

Con l’obiettivo di organizzare al meglio l’attività del servizio, per ottenere il certificato i cittadini sono invitati a fissare un appuntamento chiamando il numero 0521.396462 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. E’ anche possibile rivolgersi direttamente agli ambulatori medico legali dell’Azienda Usl nei giorni e orari indicati a seguire: distretto di Parma: Via Vasari 13/a, Parma, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; distretto di Fidenza: Via Don Tincati 5, Vaio (Fidenza), complesso sanitario di Vaio, corpo N, primo piano, il giovedì dalle 8.30 alle 12; distretto Sud-Est: Casa della salute di Langhirano, Via Roma 42/1, piano terra, il venerdì dalle 8.30 alle 12; distretto Valli Taro e Ceno: Via Benefattori 12, Borgotaro, il lunedì dalle 12 alle 12.