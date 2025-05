Emanuela Rizzo presenta “I fiori ricambiano il bene”

Oggi alle ore 18, presso la Mondadori Bookstore in Piazza Ghiaia, la poetessa salentina Emanuela Rizzo, parmigiana d’adozione, presenta la sua ultima raccolta, appena uscita, nelle edizioni di Bertoni.

Il poeta Luca Ariano dialogherà con l’autrice.

Letture a cura di Manuela Bartolotti e Gabriella Corsaro.

“Vita, morte e rinascita… nel passaggio invernale c’è ancora la vita tutta tesa alla sua prossima stagione di fioritura. In un ciclo inarrestabile e sempre riconoscibile, i fiori lo mostrano bene. In quel passaggio invernale, quello ad esempio del garofanino, “fiore divino”, che non desiste contro battaglie e spade di ghiaccio: la sotterranea corrente della vita non è mai estinta e ci sono ancora le condizioni per la prossima stagione di fioritura. I loro profumi sono legami di vita in una ciclicità tra terra e cielo: Kalispera è infatti più di un augurio appassionato celato dal tramonto (Sono il rosso fuoco/ di un tramonto/ dietro la collina), è speranza e protezione: il titolo lo contiene come nota fondamentale al seguito della bellezza delle varie fioriture”. (dalla prefazione di Alessio Zanichelli)