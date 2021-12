Emendamenti di Campari (Lega) alla Finanziaria per Ti-Bre, Pontremolese e AV a Parma

“Raddoppio della Pontremolese, Ti-Bre e Stazione dell’Alta Velocità alle Fiere di Parma sono tre infrastrutture strategiche e prioritarie per il nostro territorio che a parole tutti vogliono, ma nei fatti restano sempre al palo.

Come primo firmatario di un ordine del giorno e due emendamenti della Lega alla Manovra finanziaria, ho chiesto che siano finalmente stanziate le risorse necessarie.

Con un Odg ho proposto di inserire il finanziamento del raddoppio della Pontremolese nel contratto di programma Rfi per il quinquennio 2022-2027, come sostenuto anche dal Ministro alle Infrastrutture Giovannini In risposta alla mia richiesta in audizione.

Per l’Autostrada Tirreno-Brennero ho proposto di autorizzare la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto e dei relativi raccordi.

Ho chiesto inoltre lo stanziamento di 2 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023 per lo studio di fattibilità e la progettazione definitiva delle opere da eseguire per la stazione dell’Alta Velocità a Parma in zona Fiere.

Il voto in Senato sarà l’occasione di verificare se anche a sinistra le forze politiche che si sono dette favorevoli alle opere hanno davvero l’intenzione di passare dalle parole ai fatti e permettere al nostro territorio di recuperare il ritardo infrastrutturale di cui soffre da tempo.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega