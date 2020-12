Emendamento Campari (Lega), ottenuti 3,6 milioni per gli straordinari della Polizia Penitenziaria

“Con un emendamento al Decreto Ristori, ho chiesto e ottenuto che venissero stanziati euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, anche in deroga ai limiti vigenti” dice Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega, autore dell’emendamento approvato all’unanimità in commissione.

“Nel difficile contesto di gestione dell’emergenza Covid-19, per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è necessario un superlavoro degli operatori che deve essere riconosciuto anche economicamente”, prosegue il senatore del Carroccio.

“Il lavoro di chi garantisce la sicurezza dentro e fuori dal carcere deve essere tutelato e valorizzato dalle istituzioni, soprattutto in situazioni limite come la gestione dell’emergenza Covid nelle affollate e, spesso, poco sicure carceri italiane”, conclude Campari.

L’emendamento di Campari, il n. 1.1000/3000/555, dopo il via libera delle Commissioni V e VI riunite, sarà sottoposto al voto dell’Aula che non dovrebbe riservare sorprese, dal momento che verrà posta la fiducia su tutto il decreto.