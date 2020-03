Emergenza Coronavirus, “Buoni spesa” per generi alimentari: tutti gli importi assegnati ai Comuni della provincia di Parma

E’ uscita l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per supportare i Comuni interessati all’emergenza Coronavirus.

A ciascun Comune è stata destinata una somma calcolata tenendo conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito procapite di ciascun Comune e il valore medio nazionale.

I Comuni possono destinare queste risorse alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

In particolare possono essere utilizzate per “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, oppure per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.