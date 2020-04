Emergenza Covid: il 14,9% delle famiglie residenti in Emilia-Romagna ha perso oltre la metà del reddito

Sono tanti i cittadini dell’Emilia-Romagna messi in difficoltà economica dall’obbligo di quarantena tanto che, come certifica un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat* ad aprile 2020, se in totale le famiglie residenti nella regione che hanno visto calare le entrate sono oltre 770.000, il 14,9% dei rispondenti, pari a circa 213.000 nuclei familiari dell’Emilia-Romagna, ha visto calare il proprio reddito mensile di oltre il 50% (12,1% a livello nazionale).

Se si guarda invece a chi ha ammesso di aver perso il 100% delle proprie entrate, la percentuale rilevata tra i rispondenti della regione è pari allo 0,7%, valore nettamente più basso rispetto a quello nazionale (6,4%). Nonostante questo, continuando ad analizzare i dati nel dettaglio, si scopre che più di un rispondente su sei, pari quindi al 16,3% dei nuclei familiari dell’Emilia-Romagna, ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica.

Come i cittadini dell’Emilia-Romagna stanno affrontando la situazione

Il 49% delle famiglie dell’Emilia-Romagna sta adottando dei comportamenti ad hoc per far fronte alla situazione; nello specifico, il 27,7% dei rispondenti della regione ha dichiarato di aver fatto ricorso ai propri risparmi (contro una media italiana del 28,5%), mentre il 17% ha cercato di ridurre le spese legate al cibo.

Gli aiuti previsti dal Governo: i più richiesti e quelli più utili

Se si analizzano le risposte di coloro che hanno dichiarato di aver fatto ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del Governo emerge che tra gli intervistati dell’Emilia-Romagna la percentuale è pari al 12,1%. Guardando ai soli interventi per i quali i cittadini hanno potuto scegliere se aderire o meno, quello più utilizzato dalle famiglie della regione è stato il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva (52,9% dei rispondenti dell’Emilia-Romagna che hanno fatto uso di aiuti governativi vs 48,7% a livello nazionale), seguito dalla possibilità di prolungare la validità della polizza Rc auto o moto in scadenza o di prorogare le revisioni (17,6% vs un valore nazionale pari al 13,2%).

La ricerca ha infine voluto indagare quali fossero, tra i principali interventi introdotti dal Governo per fronteggiare l’emergenza, quelli ritenuti più utili; alla domanda “indichi i tre interventi che ritiene più utili”, il 50,4% degli intervistati dell’Emilia-Romagna ha risposto il divieto di licenziamenti e l’ampliamento della cassa integrazione, seguito dalla sospensione del mutuo prima casa (48,2% contro una media nazionale del 39,2%) e dal bonus di 600 euro per autonomi e partite Iva (36,9% vs 47,5% a livello nazionale).