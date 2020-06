Emergenza Covid, il grande cuore dei valtaresi e valcenesi a New York in aiuto dell’Ospedale di Borgotaro

Dagli Stati Uniti a Borgotaro, per aiutare la comunità di origine in un momento di difficoltà. E’ di quasi dicassette mila euro infatti, la cifra raccolta negli States e destinata all’acquisto di attrezzature per l’Ospedale Santa Maria.

Un gesto di grande generosità – l’ennesimo – arrivato in piena emergenza sanitaria, da parte dei valtaresi emigrati a New York, che contribuirà a rendere i reparti dell’ospedale borgotarese ancor più efficienti e preparati. Sono oltre novemila euro quelli donati al “Santa Maria” dalla Valtarese Foundation, cui si aggiungono i 4.500 euro messi a disposizione dalla Famiglia Lusardi ed ai 3.169 donati da Maria Sbuttoni. Con i soldi provenienti dalla generosità dei valtaresi e valcenesi d’oltreoceano, a cui si uniranno i contributi di cittadini, associazioni e gruppi locali, saranno acquistate a breve nuove strumentazioni.

“Non ci sono parole di sufficienti per dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di queste manifestazioni di solidarietà. – ha commentato Giuseppina Frattini, Direttore Sanitario Ausl – Ringrazio la Valtarese Foundation, che da sempre dimostra grande attenzione per l’Ospedale di Borgotaro; allo stesso modo voglio ringraziare la Famiglia Lusardi e la Signora Sbuttoni, per questo concreto aiuto, da cui traspare l’amore e l’attenzione per la propria terra di origine. Una sensibilità che in un momento così drammatico, specialmente per chi vive negli Stati Uniti – ha proseguito – assume ancor più valore.”