Emesso divieto di accesso al Parco Ducale per due spacciatori

All’esito di mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, compiuta dai militari dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, il Questore ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di due stranieri per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Parco Ducale.

I provvedimenti si inseriscono nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e contrasto a reati in materia di stupefacenti in luoghi ritenuti “sensibili” a tale fenomeno, come la zona del Parco Ducale di Parma, in prossimità dell’Università degli Studi di Parma.



In particolare, il 27 marzo, una pattuglia militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Parma, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, hanno notato un uomo che stazionava con fare sospetto su una panchina all’interno del Parco Ducale, guardandosi intorno e armeggiando come per nascondere qualcosa. Qualche istante dopo, si sono recate sul posto alcune pattuglie con colori d’Istituto, alla cui vista, il giovane si è alzato dalla panchina e si è allontanato velocemente. Pochi attimi dopo il ventenne è stato fermato dai militari che hanno rinvenuto un quantitativo di stupefacente ben superiore a quello legato al mero uso personale.



In data 16 aprile 2025, invece, militari del Comando Stazione Carabinieri di Parma Centro, hanno sorpreso un altro uomo che tentava di offrire della sostanza stupefacente ad uno dei militari impegnato nel servizio di controllo, in abiti civili. Nel momento in cui il militare si è qualificato, il predetto ha tentato la fuga, spintonandolo. Tuttavia non è riuscito nell’intento, perché è stato fermato. A seguito di perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e di un ingente somma di denaro, verosimile provento dell’attività di spaccio.



Alla luce di quanto accaduto in entrambe le situazioni e tenuto conto della pericolosità sociale dei soggetti, tutti e due con molteplici precedenti specifici ed entrambi già destinatari, per i medesimi fatti, dell’avviso orale, il Questore di Parma ha adottato la misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane per la durata di 18 mesi con la quale sarà inibito l’accesso al Parco Ducale e l’accesso e lo stazionamento in tutte le vie che ne delimitano il perimetro.