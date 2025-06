Emesso il Francobollo dedicato alla Chiesi Farmaceutici di Parma

Poste Italiane comunica che oggi 12 giugno 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari della serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati al settore farmaceutico: Chiesi Farmaceutici, nel 90° anniversario, e Bayer Italia, nel 125° anniversario, e relativi al valore della tariffa B pari a 1.30€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari per ogni francobollo.

Foglio: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Il bozzetto per il francobollo della Chiesi farmaceutici e a cura di The Brand Company

La vignetta

Chiesi Farmaceutici raffigura in grafica stilizzata, una ricercatrice che sorregge alcune provette; sullo sfondo, il complesso architettonico della Cattedrale Santa Maria Assunta di Parma, città dove l’azienda Chiesi Farmaceutici è nata; intorno, strutture molecolari e la doppia elica del DNA. In alto è presente il logo della Chiesi Farmaceutici affiancato dalla legenda “DAL 1935”

Completano i francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Parma Centro per il francobollo Chiesi Farmaceutici.

E’ stata inoltre realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo la quartina, la cartolina annullata ed affrancata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo, prezzo 25€ ciascuna.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.