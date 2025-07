Emil Banca: Mauro Libé è il nuovo consigliere per l’area di Parma

Oltre un centinaio di persone, tra cui numerosi imprenditori e rappresentanti del mondo economico locale, si sono ritrovate lunedì sera al Novotel di Parma per l’incontro di presentazione di Mauro Libé, neo eletto consigliere di amministrazione di Emil Banca in rappresentanza dell’area di Parma.

La sua nomina, avvenuta durante l’assemblea dei soci lo scorso 10 maggio, segna un passaggio importante per il rafforzamento del legame tra la banca e il territorio parmense.

A fare gli onori di casa il presidente di Emil Banca Gianluca Galletti e il vice direttore generale, Gian Luca Pavan, che ha illustrato la struttura e la visione dell’istituto di credito cooperativo presente con 97 filiali in tutte le province emiliane e nel mantovano, e parte del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano.

Il presidente Galletti, già collega di Mauro Libé al Ministero dell’Ambiente, ha ripercorso la lunga storia della banca, nata dall’unione di 19 casse rurali fondate in piccoli centri dell’Emilia, tra le quali, esattamente 130 anni fa, quelle di Gualtieri e Baricella. “Emil Banca è una banca locale e mutualistica, fondata sui principi della sostenibilità e della dottrina sociale della Chiesa, valori che ancora oggi guidano il nostro operato – ha spiegato –. Un istituto vicino alle persone e al tessuto produttivo, motore dell’economia reale e partner affidabile per famiglie, imprese e terzo settore”.

Tra i presenti anche il cavalier Alfredo Alessandrini, protagonista dell’arrivo del credito cooperativo a Parma: “Nel 2005 nacque il Comitato promotore, e nel 2015 vide la luce Banca di Parma, portando finalmente un modo diverso di fare banca in un territorio dove questa esperienza non era ancora conosciuta. Con l’incorporazione, nel 2017, in Emil Banca – ha ricordato – celebriamo oggi un traguardo importante: il primo consigliere parmigiano nel consiglio di una delle principali BCC italiane. Una banca cresciuta, ma che ha saputo conservare l’identità di banca di comunità, nella quale continuo a riconoscermi”.

Presente all’incontro anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha espresso soddisfazione per la nomina e disponibilità a collaborare: “Siamo pronti a fare squadra per il bene del territorio”.

A chiudere l’incontro, l’intervento di Mauro Libé, che ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ribadito il suo impegno verso la comunità parmense. “Mi piacerebbe vedere una filiale di Emil Banca in ogni comune della provincia – ha affermato –. Viviamo in un mondo complesso, e assumo questo incarico con piena consapevolezza delle difficoltà del contesto attuale. Le grandi banche sono spesso giudicate solo in base agli utili, ma noi siamo una banca differente: con altri obiettivi, altri valori e la certezza che solo insieme si possa davvero fare la differenza”.