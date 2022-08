“Emilia Bike Experience”: cinque puntate per scoprire le meraviglie culinarie e culturali dell’Emilia in bici

Oggi esce il primo episodio di “Emilia Bike Experience”, un progetto lungo cinque puntate in cui si potrà scoprire l’Emilia in bici.

Un racconto che ci accompagnerà alla scoperta del territorio delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, attraverso i suoi tanti itinerari. Sfideremo fiato e muscoli sull’Alta Via Parma MTB e sui percorsi dell’Appennino Reggiano Bike, apprezzeremo la natura lungo le Ciclovie dei Parchi del Ducato, assaporeremo le tipicità locali sulla Gravel Gourmet e lungo la Food Valley Bike. Scopriremo poi luoghi ricchi storia e cultura lungo la Via Francigena, il Sentiero d’Arte di Torrechiara, i percorsi Pedalart e l’Anello di Ca’ del Vento sulle Colline Reggiane di Albinea.

I percorsi si spingeranno fino alla Val Trebbia, dove si potrà godere dei panorami mozzafiato sul Fiume nei suoi dieci percorsi di Travo.

Un viaggio lento e sostenibile al ritmo della bicicletta su itinerari immersi nella natura in cui si potrà assaporare la bellezza delle nostre terre e gustare i prodotti del territorio. Sarà Justine Mattera a guidarci, in sella alla sua bici, tra i sentieri e i percorsi che ci porteranno alle mete del viaggio per andare alla ricerca dei sapori e dei gusti autentici del territorio. Conosceremo la storia, le tradizioni, le ricette tipiche dei luoghi che verranno attraversati in bici.

Le puntate saranno visibili sul profilo Facebook @parmawelcameofficial 👉 https://fb.watch/eQquTQnHd8/

EMILIA BIKE EXPERIENCE è un progetto del Comune di Parma, Parchi del Ducato, Unione Pedemontana Parmense, Comune di Montechiarugolo, Comune di Fornovo, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Colorno, Comune di Roccabianca, Comune di Busseto, Comune di Travo, Comune di Albinea, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.

Il progetto è cofinanziato da Destinazione Turistica Emilia attraverso il “PTPL 2022 – Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica di interesse locale”.