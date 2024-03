Emilia Challenge: 120 sfide da giocare tra Castelli del Ducato e città d’arte

Un intero territorio che gioca e si mette in gioco in straordinarie challenge: più di 120 sfide da giocare in altrettante municipalità, tutto l’anno nel territorio della Destinazione Turistica Emilia e del circuito Castelli del Ducato che lancia, con il Comune di Piacenza capofila, da marzo 2024 la prima edizione di “Emilia Challenge, la nostra terra di Castelli e Borghi è Fantastica!”.

È una una serie di “Escape Challenge Detective on the Road” e nuovi X-Scape Experience Castle, abbinate a prove ludiche e dinamiche, che gruppi di turisti, team building aziendali, o semplici gruppi di amici amici per addio al nubilato, possono prenotare – in tutti i paesi del territorio a iniziare dai primi 31 Comuni aderenti a Castelli del Ducato – ricchi di luoghi simbolo di una comunità.

Si può scegliere il giorno o la sera in cui giocare, in un orario compreso tra le ore 10 e le ore 23 e le challenge da 10 sfide, 15 sfide o 20 sfide.

A proporre Emilia Challenge, per il più ampio coinvolgimento dei comuni tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è l’Associazione dei Castelli del Ducato – rete turistica culturale interregionale che rappresenta un’ampia platea di soci, sostenitori e aderenti – insieme ad Experience on the Road e al Comune di Busseto (PR), Comune di Langhirano (PR), Comune di Montechiarugolo (PR), Comune di San Secondo Parmense (PR), Comune di Castellarano (RE), Comune di Correggio (RE), Comune di Bobbio (PC), Comune di Piacenza firmatari del nuovo progetto 2024, nell’ambito del piano di promozione turistica locale.

In provincia di Parma si può giocare nei comuni aderenti al circuito Castelli del Ducato: Parma, Bardi, Berceto, Busseto, Colorno, Compiano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Polesine Zibello, Roccabianca e Varano de’ Melegari.