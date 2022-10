Emilia Food Experience: la Food Valley tra Parma, Piacenza e Reggio protagonista su Food Network

Martedì 18 ottobre, dalle 22.00, va in onda su Food Network canale 33 del gruppo Warner Bros. Discovery, la serie in 3 puntate in cui Andrea Petrini, deus ex machina della ristorazione mondiale, porta alla scoperta delle eccellenze gastronomiche dell’Emilia – Tappe a Parma, Piacenza e Reggio Emilia, tra prodotti tipici, rezdore e trattorie della tradizione, assieme a Chef stellati di fama internazionale e giornalisti stranieri specializzati in food – La Reggio Emilia del gusto raccontata assieme allo Chef argentino Mauro Colagreco e alla direttrice del magazine online Mint Magazine, Deborah Pham – Parma “scoperta” in compagnia dello Chef scozzese Isaac McHale e della giornalista irlandese di Gourmet Traveller Australia, Anna Hart –– Per la puntata su Piacenza, Petrini è accompagnato dalla Chef cilena americana Victoria Blamey e dal giornalista statunitense Nicholas Gill, fondatore del sito New Worlder.

La Food Valley emiliana va in Tv. E lo fa sul canale preferito dai viaggiatori gourmand, Food Network canale 33 del Gruppo Warner Bros. Discovery, che vanta un audience da 2,5 milioni di contatti giornalieri.

L’appuntamento è per martedì 18 ottobre, dalle 22.00, con Emilia Food Experience, serie in tre puntate da 30 minuti (una per ogni “capitale” della Food Valley: Reggio Emilia, Parma e Piacenza), in cui Andrea Petrini, deus ex machina della ristorazione mondiale, ci porta alla scoperta della Food Valley emiliana, tra piatti della tradizione e prodotti tipici, Chef stellati stranieri e giornalisti internazionali specializzati in food.

Un viaggio nei sapori più autentici dell’Emilia, tra caseifici, cantine vinicole, acetaie, prosciuttifici e salumifici, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Food Valley, dal Culatello di Zibello all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma e ai Salumi Piacentini, passando per Malvasia, Gutturnio e le altre gemme enologiche emiliane. E non potevano mancare, in questo racconto, le osterie e i ristoranti, custodi delle ricette della tradizione tramandate da secoli, di generazione in generazione, e di un modo di vivere il cibo slow che in Emilia è ancora la regola. Spazio poi anche alle rezdore e alla loro arte della pasta sfoglia. In ogni episodio si assisterà alla preparazione di una pasta tipica realizzata da sapienti mani: cappelletti nel reggiano, tortelli di erbette nel parmense e tortelli con la coda nel piacentino.

Sapori autentici al palato, paesaggi autentici alla vista: ad accompagnare Petrini e i suoi ospiti, ecco poi i suggestivi paesaggi emiliani, dalle rive del Po ai borghi di Bobbio e Castell’Arquato, passando per la Val Trebbia e gli affascinanti castelli di Matilde di Canossa.

«Il cibo è sempre più motivazione di viaggio – sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – e la nostra Regione, con la sua Food Valley, vanta un’offerta unica di grande richiamo internazionale. Un’offerta che è arricchita dalla passione nel fare le cose “come una volta”, da luoghi suggestivi tra natura, storia e cultura, e da un’innata ospitalità. Emilia Food Experience racconterà tutto questo agli spettatori-gourmand di Food Network, con dei protagonisti eccezionali. Un’ottima vetrina per la nostra Food Valley e i suoi tanti volti».

«I sapori autentici di Emilia rappresentano il 30% del totale valore economico italiano di prodotti food DOP/IGP – dichiara Cristiano Casa, Presidente di Visit Emilia – un patrimonio straordinario di cui siamo orgogliosi e che abbiamo il dovere di far conoscere a livello nazionale e internazionale, per promuovere i territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. La nostra Food Valley è ricca di eccellenze gastronomiche, ma anche e soprattutto di persone che ogni giorno, alacremente, lavorano con passione nel solco di una tradizione unica, dal valore storico, enogastronomico e umano, inestimabile. Attraverso questa nuova serie Tv, voluta insieme alla Regione Emilia-Romagna, abbiamo voluto raccontare tutto questo attraverso le sensibilità di alcuni dei più grandi professionisti del mondo dell’enogastronomia».

Nella prima “puntata” di Emilia Food Experience, dedicata al territorio reggiano, Andrea Petrini in compagnia dello Chef argentino Mauro Colagreco (Ristorante Mirazur di Mentone, 3 stelle Michelin) e della giornalista francese Deborah Pham (fondatrice e direttrice della rivista online Mint Magazine), visiterà il Caseificio Scalabrini di Bibbiano e la Tenuta Venturini Baldini a Roncolo, per poi sedersi alla tavola dell’Osteria del Viandante di Rubiera.

Episodio parmense tra Culatelli e Prosciutto di Parma: Petrini farà visita, assieme allo Chef scozzese Isaac McHale (The Clove Club di Londra, 2 stelle Michelin) e della giornalista irlandese Anna Hart (Gourmet Traveller Australia) all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense e al Prosciuttificio Casa Graziano di Tizzano Val Parma, per concludere l’esperienza alla Trattoria Ai Due Platani di Coloreto.

Saranno invece la Chef cilena americana Victoria Blamey (rinomata Chef newyorkese) e il giornalista statunitense Nicholas Gill (New Worlder) gli ospiti della puntata dedicata a Piacenza, con tappe alla Tenuta Vinicola Borri di Travo e al Salumificio Giordano di Carpaneto Piacentino. A rappresentare la tipica cucina del territorio, ecco i piatti del Ristorante La Palta di Borgonovo Val Tidone.

Emilia Food Experience è prodotto dalla concessionaria del gruppo Warner Bros. Discovery, da Addictive Ideas ed è realizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con Visit Emilia.